自由廣場》可惜失去一位「文化」部長

◎ 劉順明

文化部長鄭麗君在行政院長賴清德十一日率內閣總辭時，於個人臉書提出「離開政府團隊」的強烈意志，引起各界震驚，慰留聲不斷。鄭部長不論形象或文化政策方向均受各界好評，在台灣正需要一個以文化本位作為國家發展政策基礎的此刻，鄭部長的選擇，格外令人惋惜。

鄭部長近三年任期已為台灣文化治理環境打下堅強基礎，包括通過「國家語言發展法」、新版「文化資產保護法」、「文化內容策進院設置條例」等重要法案。另外，行政院已核定尚待立法院審議的「文化基本法草案」及「公共媒體法草案」通過亦指日可待，更首次爭取到年度文化預算超過總預算一％，具體施政績效有目共睹。

文化部的工作除了建置國內藝文產業的完備發展環境，更重要的是，如何透過文化力打造一個包容與多元氛圍的「文化國」，這需要長時間一點一滴地讓各種有形無形文化元素像呼吸般地自然融入民眾日常生活中。鄭部長是首位在文化政策擬定前期即以擴大公民參與之「審議民主」方式，將民眾所在乎的需求、意見、價值等議題搬上檯面討論，並納入決策與行動方案中的文化首長。這種符合世界潮流的文化治理模式，正是透過一次次的公共思辨與討論，提升人民文化素養的重要工具，也是台灣社會在長期公共政策討論空間因莫須有的意識形態遭到嚴重壓縮下，急需營造的理性思辨平台。

鄭部長曾說，目前台灣重大政策都沒有文化考慮，希望政府政策形成過程應兼顧文化主體性，建立文化影響評估，以「審議民主」作為與民眾溝通的機制，讓文化主體性概念深入每個政府部會。然而，這樣的文化理想國圖像不該在才露出一線曙光即面臨人去政息的命運，這對台灣民主文化的深化是不可承受之重。

（作者為文化部員工）

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