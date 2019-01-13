自由廣場》小心豬瘟之亂

◎ 陳文卿

非洲豬瘟的問題，不能光是紙上談兵，或太一廂情願，一定要顧及現實面的問題。現在每天都查獲有人夾帶肉品進口，而各地也常被發現有不明來源的死豬被棄置。舉國人心惶惶，談豬瘟色變，但都是虛驚一場。可是豬瘟還未爆發，光是為了廚餘問題，餐廳、養豬場都已經亂成一團了。很多縣市不再收廚餘去養豬，家庭的廚餘往垃圾桶倒還可以，餐廳大量湯湯水水的廚餘怎麼辦？尤其現在是年終尾牙旺季，產生的廚餘量特別多，絕非一道不能養豬的禁令就能解決問題。

更令人擔心的是，合法收取且受嚴密監督的廚餘高溫蒸煮養豬管道被堵塞後，廚餘四處流竄的機率將大增。即使經脫水後，將固渣拿去焚化或做堆肥，如果懷疑廚餘有病毒，可能長時間留存在脫除的污水中，也令人擔憂。因此，廚餘產生後馬上（約一天之內）拿去高溫蒸煮，將病毒完全殺滅，安全性其實是相對較高的。

國內目前總養豬數約五百多萬隻，其中約一成是以廚餘作為替代飼料（以黑毛豬為主），但若以總養豬戶約七千戶來說，廚餘養豬戶卻高達約兩千家，也就是說佔了三成左右。所以如果飼料養豬業者揚言要上街頭，要求禁止廚餘養豬，廚餘養豬業者到時候也會跑出來，火車對撞的問題將很嚴重，不能不預防。

解決整體廚餘問題，包括建厭氧消化廠、提升堆肥場性能來消化廚餘、高溫乾燥飼料化都是應該要做的，但面對每天產生都送去給豬吃的一千多噸廚餘處理，顯然緩不濟急。政府可以補助廚餘養豬場改餵飼料，但卻無法讓餐廳不產生廚餘。因此，餐廳應鼓勵客人將剩食打包以減少廚餘，而養豬場既有設施良好的高溫蒸煮方式不僅不能廢掉，更應該進一步協助其改善提升蒸煮效果，讓滅菌能更完全。在大型的集中高溫蒸煮廠還未產生之前，這是最直接有效，同時解決餐廳廚餘且避免豬瘟感染的正途，也是接地氣的作為。

（作者為台灣資源再生協會理事）

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