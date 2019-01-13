自由廣場》台灣令人憂心忡忡

◎ 戴正德

稱一個人為「老」，其實是一種年齡歧視（ageism），與性別歧視（sexism）或種族歧視（racism）等，皆為現代文明所批判。

最近彭教授等四位大老對台灣政治走向所發表的公開信，雖然是心肺之言，但因剛好與習大大對台之威嚇及小英有力之回應撞期，明顯讓很多人感到不解。其實近二年來台灣的政治走向加上去年十一月縣市長選舉民進黨之大敗，使得不少年紀比較大的人對台灣前途產生憂心。國民黨很有可能起死回生，把台灣帶到永劫不復的深淵，雖然他們身體違和（如高牧師），卻因熱愛台灣，發表了憂心建言。

台灣超過六十歲的人都曾經歷過戒嚴時期國民黨嚴厲統治之恐怖，這種經歷是年輕一代無法想像、了解與體會的。因四大老對台灣人之出頭天，擺脫中國之束縛有衷心的期待，希望在他們有生之年，可以看到台灣成為一個新的、獨立的國家。彭教授等所發表的公開信，顯示年紀比較大的一些台灣人，唯恐二○二○年之後，他們的願望將永遠無法達成。想起白色恐怖時代的台灣人民活在恐懼陰影下，不願台灣人又被出賣，面臨被統之恐怖。台灣社不是也在先前召開記者會，提出相同之呼籲嗎？

小英總統二年來做了不小的改革，但有的因時空背景之因素反成包袱，比如同性婚姻，或轉型正義被認為是報復東廠，反對東奧正名……等，其實轉型正義不應是清算報復，歷史常有人民身不由己的陰暗面，有些只能交給歷史學家去研究發現真相。過去台灣人民所喪失的語言正義（如台語被禁），教育平權（如外省人考試加分，高考以省籍錄取等），名稱正義（如國名、路名、中華航空、郵政、中油等），司法正義、財產正義（如日治時期之家產因不知要登記，而被國府強佔）等，更應優先重新建立台灣意識。

（作者為中山醫大講座教授、前中社社長）

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