自由廣場》過期食品過五關

◎ 程仁宏

又發生過期食品事件，高雄易洲公司涉嫌將過期的原料奶精混裝後，包裝成「ＡＡＡ奶精」、「玫瑰奶精」與「荷蘭奶精」販售，食藥署接獲民眾檢舉後，查獲已有二．五公噸流入高雄早餐店、餐飲店與ＫＴＶ。

過期食品如雨後春筍般冒出，近三年如一○五年二月屏東典味公司和高雄福宥公司遭查獲使用逾期原料，製成太空鴨、冷凍雞腿，總計達七萬二千多公斤。一○五年五月查獲九十七年曾涉及三聚氰胺毒奶粉事件的雄勳公司，再囤積大量逾期食品原料達二十二公噸，並違法竄改標籤效期再販售圖利。一○五年九月台山食品醬園行的番茄醬、辣椒醬等多項醬料，使用過期原料。一○六年五月號稱全台最大有機原料、堅果食品進口商春橋田公司，販售過期九年腰果、杏仁果、燕麥片等產品。一○六年五月老字號零食「蝦味先」遭查獲裕榮食品公司大寮廠使用過期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料，生產「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」等產品。一○六年九月台灣振紳洋行代理比利時蜂鳥Glacio冰淇淋，遭民眾舉報販售過期冰淇淋，將過期標示更換再賣。一○七年一月台中宜農生技公司遭查獲將過期蘋果汁、柳橙汁與牛奶香料等原料，製成「優兒魚油水果果膠軟糖」、「鮮奶牛奶糖」等產品。一○七年六月中油公司委託「達誼生物科技公司」代工生產的「健康元素水」使用過期原料。

過期食品衝破的第一道防線，是蔡政府標榜的「食安五環」：源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意廠商責任、全民監督食安。顯然除了全民監督食安外，政府未善盡把關職責，讓過期食品衝過頭。過期食品衝破的第二道防線，則是「食品安全衛生管理法」，逾有效日期的食品，依食品安全衛生管理法第十五條規定：食品添加物有下列情形之一者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列。第九條也規定：食品業者應保存產品原材料、半成品及成品之來源相關文件。經中央主管機關公告類別與規模之食品業者，應依其產業模式，建立產品原材料、半成品與成品供應來源及流向之追溯或追蹤系統。顯現現有法令完備，中央及地方主管機關未善盡查廠職責，又讓過期食品衝過頭。

過期食品衝破的第三道防線是「食品及其相關產品回收銷毀處理辦法」，該法第三條規定：責任廠商執行物品之回收銷毀作業，應以書面或其他足以查證方式訂定物品回收銷毀程序之計畫書。第四條：本辦法所定之回收銷毀處理作業，由直轄市、縣市主管機關監督執行。雖有完整食品回收銷毀辦法，但政府仍未落實要求業者依法執行，而讓過期食品衝過頭。

期盼新上任的蘇院長落實食安法規，讓全民吃得安心，這才是有感的施政。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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