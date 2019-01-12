自由廣場》朝對的方向衝衝衝

◎ 林正二

蔡總統在賴清德率內閣總辭後，立即任命蘇貞昌為行政院院長，並啟動內閣改組工作。誠如小英總統所言，蘇院長有經驗、魄力與執行力，是此時台灣需要的行政領導人才。

台灣目前面對政治惡鬥、民心分裂，以及中國進逼、產業轉型、貧富差距擴大、長照與育幼機構不足、潔靜淨能源與國土保育嚴重、政府行政效能低落等內憂外患問題，都需要蔡總統及蘇院長分工打拚解決。

在凝聚民心方面，蔡與蘇所推動的政策必須符合大多數民眾的需求，而且要蒐集整合民意，以透明方式制定，並加強政策的論述與辯解，讓社會大眾了解新政，才能運用強大的民意來化解反對黨在立院的杯葛與媒體的反對。

建議蔡總統與蘇院長，在每項重大政策整合定案後，要儘速闡述政策的方向、效益與制定緣由，讓民眾更了解為何推動該項政策。

小英總統與蘇揆除了要勇於面對民眾的質疑，全力為政策辯護外，亦須有強大行政及政策辯護能力者，擔任各部會首長，配合蔡與蘇，隨時替政策做更詳細的闡述與辯護，才能有力地抵擋反對黨與統媒的政治攻勢，貫徹政府施政的完整性，提升行政效能。

蔡總統面對攸關台灣生存發展的兩岸問題，必須在朝野「存異求同」中，以社會最大公約數凝聚台灣共識，團結抗拒中國統台、維護台灣主權，並擴展台灣國際空間。

經濟推動方面，政府要整合出可兼顧國內產業轉型、改善投資環境及連結世界經濟體，並發展物流網、大數據與人工智慧等新經濟的全方位經濟策略，以有效提振台灣經濟。

面對社會的貧富不均及世代差距，政府應在兼顧經濟發展的原則下，再加強修改不符合社會公平正義的稅制與法令，並以五加二創新產業及新經濟的開創，創造更多年輕人就業機會，以及化解反對力量，取得土地廣建社會住宅，照顧弱勢與新生代族群。

在長照育幼等社會福利方面，政府應構思如何不傷及財政，取得充足財源，建構可全面照護老人與幼兒的社福、醫療機制。

面對政府行政效能不彰問題，小英總統要責成考試院與行政院密切合作，針對保守的官僚體制，改變不夠具體科學且讓上位者有很大空間操弄的考績、升遷評定方法，建構科學化有具體評核資料的公平透明考評升遷機制，讓有才能、改革理想、主動積極做事者出頭，逐步汰換那些才能不足、只會做官不會做事的中高階層。

上述問題是台灣要面對、解決的難題，小英總統與蘇院長應密切合作，展現宏觀與前瞻的視野，以強大的協調整合能力及執行力，化解朝野惡鬥、推動政策，才能帶領執政團隊克服諸多問題，有效推動政策，讓台灣突破困境，永續發展。

（作者為退休駐美外交人員）

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