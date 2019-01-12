自由廣場》流浪教師流浪到中國

◎ 郭燕霖

中國開放台灣人可自願性申請擔任在中國任教中小學以下的教師資格，任教條件之一是「擁護中國共產黨，貫徹共產黨的教育方針。」陸委會副主委陳明祺強調，人民有移動自由，不會刻意去調查或阻止。

當中方提出中居證政策時，我方陸委會並未提出很有力的反制政策，現在中方趁勢在中居證政策加碼，開放台灣人擔任中國教師資格，陸委會不但沒有反對，反而還贊成中方政策，陸委會是在幫中國落實九二共識嗎？人民雖然有移動自由，但是政府應該清楚認知到中國現在是台灣的敵國，台灣人去中國擔任教師，然後配合中國共產黨解放台灣的政策，這個難道對台灣不會有風險嗎？如果日後這些在中國任教的台灣籍教師回到台灣參加公職人員考試，擔任政府要員，執行中國共產黨的政策，台灣政府難道不會內亂嗎？

台灣長久以來存在流浪教師問題，當這些流浪教師無法在台謀得正式教職，須西進中國擔任教職，這會不會連帶影響到師範培育系統呢？筆者是師範系統公費生出身，深知以往政府在公費生師資培育上，下了很大的功夫，目的就是希望吸引一流人才擔任教職，培育台灣英才。而當中國祭出此項政策，可想而知因為台灣和中國同為漢字文化圈，當台灣流浪教師西進中國，搖身一變成為解放台灣之推手，這些在中國任教的台灣籍教師就成了最好的九二共識助選員，陸委會有意識到這樣的政治風險嗎？

（作者為台灣教師聯盟副理事長）

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