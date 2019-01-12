自由廣場》人生七十就該死？

◎ 施明德

讀了彭明敏先生刊於「自由時報」的「被罵之後」，有種欲淚的哀傷。這樣對待他們四位老先生，人道嗎？現在在台灣好像人只要老了就應該死，應該痴呆，應該變成植物人。什麼話都不能說，什麼事都不能做，否則就是老番顛、老不修、就是老而不死是為賊。到了七十五連保險公司都強制停止保險。

張群說：「人生七十才開始」固然誇張，現在的社會氛圍似乎應該改為「人生七十就該死」！在政壇，在公共事務上，這些年來更是如此。

「要聽年輕人的意見」！年輕人這樣吼叫，政客們為了選票也一起叫囂。年輕變成唯一的真理。

民進黨九合一大敗後，敗選的中生代們喊出來的第一句話竟然不是自責自省，而是「中生代全面世代交替」，全面奪權！全面逼宮！藍綠政壇都發出這樣一致的聲音。不必析論知識、智慧、理想、願景、品格、能力、貢獻、付出…，年輕就是唯一的硬道理，唯一的接班標準。四大老的逼宮不為己，這些中生代的逼宮卻百分之百是自私為己，下場卻完全不同。年輕世代逼宮，有理！四大老逼宮，去死好啦！

「四大老」的意見我也不一定同意，但排山倒海的反擊，大多集中在他們的「老」上面，如果年輕人的能耐就是如此而已，台灣完了。沒有辯論力，連家教都完全欠缺。這樣的台灣新世代還有期待嗎？

連做人最起碼的倫理都不顧。什麼道德，什麼義理，什麼人情人性全不重要了！「我年輕，所以該讓我！」年輕掛帥，其他都不重要了！這大概是台灣近年來政治界的風潮，而且聲量大到令老人們不寒而慄。台灣政治環境竟然無情、絕情到這種程度，社會竟然也默默認可？

記得一九七○代末期，「美麗島五人小組」年齡都已近四十歲了，因為姚嘉文和陳菊編輯「黨外文選」沒有把全國助選團的宣言等收入，黃信介先生勃然大怒，揚言退出美麗島政團。「五人小組」聚會，許信良提議：「我們一起去下跪，求他當我們的頭！」當頭是要負責任，付代價的。「五人小組」當時除了我之外，都已是社會上赫赫有聲望、地位的人士，我們都不敢逼宮要求黃信介下台，反而要去跪求他繼續當我們的頭頭。不是因為黃信介偉大，多有才能，而是因為我們知道老中青結合一起奮鬥，台灣才有未來。

四位大老發表公開信，慘遭滅頂式羞侮時，正好是我兩個「年輕」的女兒從國外唸書回來過年，我有點難過地對她們說：「家都交給妳們管啦，妳們夠年輕。」她們聽了有點茫然。我接著說：「但是要記得，有一天如果中國真的打過來，而我已經癱瘓時，一定要把我推到落彈區或戰區，讓我被中國炸彈炸死，或被剌刀剌死。如果那個時候我已經死了，也要抱著我的骨灰罐到戰區被中國飛彈炸碎！」

我相信這是我這個老人最後的廢物利用，可能很少年輕人會來跟我爭這個角色。

記得中國一九九六年於台灣舉行第一次總統大選時，發射飛彈恫嚇。當時我正擔任民進黨主席，我帶著幾位黨中央的高幹乘坐漁船到落彈區表示抗議！

聽著，蜜娜哭起來說：「中國打來，我一定會立刻爬回來抵抗！爸爸您放心！」

年輕世代們，老人們大概都願全面交班（其實我一天政府高官都沒有當過，無班可交），但是請你們接了班之後，也要記得去當兵保衛國家，更不要逃避兵役（現正連徵兵制都為討好年輕人而廢掉了）。當然，也許你們有辦法能夠不當兵而叫美國兵來保衛台灣，為台灣而死，那又另當別論。

讀了彭明敏老教授「被罵之後」，有感而發。

結論是：政客和準政客是台灣的亂源，道德的腐蝕劑。老政客僵化，令人厭煩：新政客（不一定年輕的）不擇手段但求出頭勝選。

選舉不等於民主；但民主一定要有選舉。

台灣下一步怎麼辦？

（作者為前民進黨主席）

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