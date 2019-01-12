自由廣場》減少廚餘 福氣有餘

◎ 倪銘均

為了防堵非洲豬瘟，許多縣市禁止廚餘養豬，造成廚餘無處去，食藥署希望源頭減量。

廚餘來源大宗常常是婚禮，不時看到菜還沒上完，人已經走光，或是後面幾道菜當裝飾的狀況，看了讓人心痛。

我採訪過一個長期飢荒的國家，五年內兩百萬人因為營養不良而喪命，四歲小朋友，體型和台灣兩歲小朋友差不多；一戶農民透過翻譯告訴我，他們已經把樹皮剝下來磨成粉來吃。

大愛台紀錄片《廚餘桶的秘密》提到：「台灣一年產生一八○公噸的食物垃圾，這是每人每天平均丟掉兩百公克食物累積來的」、「台灣家戶一年丟掉的食物，可以堆成一○一七座聖母峰」，而這還不包括學校和餐廳的廚餘。

而同樣的地球，卻有截然不同的世界。影片拍到印尼很多人以垃圾山維持生活，不只回收資源變賣，甚至把塑膠袋打開，把餿掉的根莖菜葉清洗後料理再吃。全球將近九億人無奈地餓肚子睡覺，這是台灣四十多倍的人口。

多年前，我到東莞一間工廠演講，員工八百人。很多員工對公司或菜色不滿意，故意打菜很多，然後丟掉。後來他們把人文帶進公司，潛移默化之下，大家開始懂得珍惜食物。

從之前平均每餐七大桶廚餘，到後來我親眼見證，廚餘只有一桶的一成不到，每個月省了五百斤的米，這些錢再回饋員工，改善菜色。所以人的習慣是可以改變的。

只要多用一點心就可以減少廚餘，餐廳方面，分量稍微減少，或是桌菜改成自助餐；而在家庭，把剩菜煮稀飯、煮麵，或是加重一些口味，做成三杯、醬滷、咖哩、辣炒等，剩菜一樣美味。

希望大家都能夠減少廚餘，讓福氣有餘。

（作者為大愛主播）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/