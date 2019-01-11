自由廣場》九五之尊的九二共識

◎ 施雅軒

國民黨在一月九日發布「兩岸政策基本立場」，正式回應習近平在「告台灣同胞書」四十週年紀念會所提：一中原則下的「九二共識」，第二點特別強調「本黨吳敦義主席一再重申一中各表的九二共識」，這個發文不禁令人納悶，中國九五之尊給予的「九二共識」定義，到底是算數還是不算數呢？

回顧習近平一月二日的講話：「秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識」，其運用所謂「主導權和主動權」，直接下了明確的「九二共識」的定義。蔡總統當天立即予以反對，但是習慣模糊紅利的國民黨卻不知如何是好。

然而回首一星期以來的藍營言論，似乎還是沒有辦法接受習定義的「九二共識」，紛紛透過大眾媒體來為大家複習「九二共識」的發展史，那又如何？當習版本的提出，一切就是國民黨告別模糊紅利的開始，如此的後九二共識只有「一中」沒有「各表」的空間了，你想兩岸一家親嗎？那就不要再懷疑「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」了。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

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