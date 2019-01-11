自由廣場》賴下蘇上卓勝蔡穩？

◎ 邱世長

一○八年度總預算昨日順利三讀，賴揆也宣布今日將內閣總辭，對執政黨而言，算是三喜三憂！

三喜：一、挺英的卓榮泰當選民進黨主席，黨內也沒有因此分裂，算是不幸中之大幸；二、中國領導人習近平在《告台灣同胞書》四十週年上，拋出一國兩制方案，蔡總統強力反擊，反而讓蔡總統的政治聲望由谷底攀升，這算是意外之收穫；三、新內閣可能將由蘇貞昌出任行政院長、陳其邁接任副院長，內閣若能夠無縫接軌，國政不至於陷入空轉。

三憂：一、卓榮泰雖然當選民進黨主席，但是黨員的投票率太低，感覺上這是暴風雨前的寧靜，黨員失去熱情，必須急速找回當年建黨的核心價值；二、即使蔡總統民調回升，但二○二○年總統大選前，勢必百家爭鳴，黨內為了總統人選，勢必又有一場角力戰；三、蘇貞昌若是擔任行政院長，以蘇揆過去的強勢行事風格，不可能凡事都讓蔡總統插手管事，因此副院長陳其邁能否充當總統與閣揆中間的政治潤滑劑？若不行，府院不合，執政成效勢必大打折扣。

（作者為教師）

◎ 張睿芃

有關新閣揆人選，民進黨內包括立委等菁英普遍認為以能力受肯定的蘇貞昌擔任的機率最高，總統府及蘇貞昌方面迄今則對蘇極可能接任閣揆一事仍未鬆口。

回顧立法院召開臨時會審查中央政府總預算時，外界就屢傳賴清德審完預算就會辭職，包括游錫堃在臉書發文，呼籲賴清德留任，繼續為台灣人民打拚，蘇嘉全受訪也表示支持游錫堃的想法，並指出賴清德留任是民進黨內共識。面對閣揆異動傳聞，日前蔡英文總統也說黨內共識是留下賴清德。

當時面對這樣的說法個人就覺得非常奇怪，既然黨內如此器重賴清德，而蔡總統也公開挽留賴清德這位王牌投手，但個人發現賴清德所得到的待遇，根本不像王牌投手，如今終於可以卸下重擔，希望賴清德在卸下閣揆一職稍稍休息之後，很快能進行全台走透透傾聽民意，並順應民意宣布投入二○二○民進黨總統初選。根據台灣民意基金會最近發佈民調，二○二○總統選舉賴清德在綠營有高達六十．八％的支持度。另外，如果蘇貞昌能順利接任閣揆，以蘇貞昌的能力、魄力、執行力，加上已經有閣揆的經驗，相信一定能有感施政，給人耳目一新的感覺。

（作者為家庭主婦）

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