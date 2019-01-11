自由廣場》網路投票決定土地歷史？

◎ 莊萬壽

台北市政府通過台北捷運系統車站命名的「作業要點」可以透過網路投票來命名或更名。

台北市政府開倒車， 不知道捷運站名是跟土地歷史攸關，居然還不如剛解嚴的卅年前市政府。

一九八八年台北市捷運快要完工，十月台北市捷運局向社會徵求七十個捷運車站的站名，其公告還懂得「為歷史留名」五個字，作為主題精神。「為歷史留名」是要為土地的歷史留名，是要傳承自古當地住民所留下來的地名，像淡水線鐵路站，從日本時代開始以來，大多是該地古老地名，怎麼可以應徵大眾命名，再由御用專家來決定。十月廿日我向中國時報投書，題目是「台北捷運站：要恢復過去歷史的老地名」，有二千字，該報以專欄處理。後來引發討論，台北市政府終於放棄公開徵求站名，組由歷史學者為主的小組，而決定保留了少數「石牌」、「唭哩岸」、「雙連」…老地名。

捷運站名要該地方住民網投命名理論上不是不對，但在台灣這個還沒有轉型正義的國家，這樣將又嚴重撕裂了土地和住民歷史的連結。我們知道台灣人口大量流動，北部住民大多是外來的，地緣感情感薄弱，加上又沒有鄉土教育。他們不是選擇外來者的街道名、公共地標名稱外，就是尋求有助於增加經濟利益的商業化名稱如商圈之名，會選擇一個鄉土味的老地名，可能性不高。

捷運和鐵路一樣設站命名，原則就要命土地之名，地名是不能公投的，捷運站即使不全用地名，也要訂出一個命名的準則。台北市長柯文哲要繼續他的i-Voting，這尊重民意，展現民主？還是為了下次的大選嗎？我不便猜測。但卻顯現他毫無人文的素養，歷史的思維。二○一三年我參與保存台北刑務所運動，正逢選舉市長時，也是候選人的一位立委參加我的記者會，而豪宅面向刑務所行刑場的他，卻無動於衷，不能為保留這個台灣血淚的歷史遺跡發聲。

現在我大聲的呼籲，請柯市長效法卅年前捷運站名由歷史學者來為台北「歷史留名」，不要再搞i-Voting了。

（作者為長榮大學名譽講座教授）

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