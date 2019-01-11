◎ 林文彬

正當習近平對台頤指氣使之際，台灣人除非患有受虐症候群或投降主義之外，一般人的反應都會像蔣萬安的直覺反應一樣，第一時間就同仇敵愾的為捍衛台灣的主權發聲。這種骨氣不只是一種良知，還是一種「公民獨」的良能，也還好是一種「涉世未深」的良善勇氣。

不過，好景不常。蔣萬安隨後在中國國民黨們的告誡之下，馬上「涉世『很』深」的趕快跟著收拾「涉世未深」的發言，讓良善的勇氣見風轉舵，隨風而逝。

蔣萬安的現象，其實就是一種意識形態的被塑化現象，也是公義被扭曲，和「公民獨」被糟蹋的例證。尤其是反映台灣受虐症候群的縮影與反射作用。

其實，台灣強敵當前，且已是兵臨城下。國人自當團結一起，一致對外。那還有人把砲口對準自己，竟然說些「認賊作父」的風涼話。誠如屏東縣蔣月惠議員所說的，中國那麼恐怖，愛發「九二共識」財的人，那就主動移民去中國。那麼愛習近平「一個中國」的人，那也趕快移民去當中國人吧！

（作者為雲林縣議員）

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