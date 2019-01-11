自由廣場》「台灣學」之必要

◎ 張復聚

台灣人真的很傑出，只是自己不曉得！

殖民地台灣與台灣人，殖民教育讓我們一直欠缺身分認同，也一直未建立主體性。

到一九九七年才有「認識台灣」課程，簡單介紹台灣社會、地理與歷史。以致多數台灣人均不清楚台灣身世、內涵與價值。明明是表示美國、英國、中國「意向」且事後無人簽名的新聞稿硬被說成有法律效力的「開羅宣言」，在學校一教再教；真正四十八個參戰國與戰敗國日本簽訂的國際條約「舊金山和約」卻從來不曾提起，難怪大家不曉得台灣身世。

以前當我們爭取設立台灣文學系時，被譏笑說台灣文學或許有幾本作品，但質量均不足成「學系」！現在學系、碩士班、博士班都大名鼎鼎！不只文學系，語言學系、文化學系、藝術學系……都名揚世界。東方白的《浪淘沙》可比美《飄》、蕭泰然的浪漫音符不輸給拉赫曼尼諾夫、鄧雨賢與柴可夫斯基都是國民派音樂家、李遠哲與楊振寧平起平坐……藝術家陳澄波及黃土水的成就更是非凡；最近台裔醫師李為平（W.P. Andrew Lee）在美國完成全球首例「陰莖與陰囊移植」手術，讓在阿富汗服役時失去生殖器官的退役軍人恢復幾近正常的泌尿與性功能！

另外，科技人才也很驚人：法拉利、藍寶堅尼等頂級跑車裡，高達四分之一是使用彰化製造的AirREX的氣壓式避震器（遠見雜誌2016）。「二○一五世界最佳單一麥芽威士忌」得獎者是噶瑪蘭的產品。只有國中畢業的彰化子弟陳瑞文十多年前就開發出「會呼吸的道路」，並取得全球卅多個國家專利，被多國搶著要，台灣卻少有人知。台灣年輕人黃千鐘和夥伴以「甘蔗渣吸管技術」，在法國蒙佩里耶雷平發明展獲得金牌和主席特別獎，這個技術甚至吸引近廿個「中國廠商」，要求高價買斷專利，被創辦人拒絕了，堅持留在台灣研發。靠一台iPad就搞定餐廳場內場外大小事的iCHEFF就是幾個台灣少年人開發出來的……

台灣雖然欠缺石油等資源，但生態豐富，是另類天然資源：可以開發生物科技，包含美容、藥物（特別是抗癌藥）、保健食品等等。以前大家忽略的紅藜、牛樟菇等，現在不都大放異彩嗎？還有許多我們不認識的等待咱去利用。

其他政治、人文、宗教、民俗、經濟、軍事，甚至氣候、地質、哲學、生死學等等都需要好好研究。這就是台灣學（Taiwanology or Formosanology）完整內容。當然台灣不完美！唯有認識、了解、改進，台灣才會更好。建立台灣學，此其時也！

（作者為前台灣南社社長）

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