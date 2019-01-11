自由廣場》當「台獨」供過於求…

◎ 陳茂雄

以前獨派人士在政壇有相當大影響力，民進黨對獨派人士相當依賴與敬重。可是獨派實力每況愈下，就以上一屆立委選舉為例，獨派政黨的政黨票總和還不到選民的一成，在九合一選舉，獨派人士無論對候選人支持或抵制都失敗，民進黨也只在瀕臨崩解時才會找獨派人士取暖。

上課時曾經問學生，哪一種人最聰明？多數學生表示是科學家。其實，除非屬頂尖科學家，一般而言，只要不笨，能專心從事研究工作，就可以成為科學家，而真正聰明的是成功的商人及成功的政治人物，因為這兩種行業的市場一直在變，只有相當聰明的人才有能力跑在市場的前面，一般人只能追著市場跑，難有多大成就。

選舉市場一直在變，對綠營來說，在黨外時代及民進黨建黨初期，選舉市場掌握在政治犯手中，因為人民有被迫害的悲情，且敢怒不敢言，因而將對抗獨裁政權的政治犯當作英雄，那時候綠營屬政治犯的天下。政治民主化之後，被迫害的悲情逐漸褪色，英雄的舞台消失，取而代之的是論述，那時候雖然沒有被迫害的悲情，卻存有悲情的印象。

民進黨第一次執政後，民眾不只沒有被迫害的悲情，連悲情的印象也消失，主張台獨不只不會被迫害，有人甚至於還獲利，台獨的論述因而如雨後春筍，到處都是台獨大師，說的人比聽者還多，民眾已經聽膩了，況且這期間出現了一些政治騙子，民眾也不清楚哪些人是「先知」，哪些人是「騙子」？

台獨論述已經沒有市場，獨派人士卻集中在論述，而民眾有興趣的是「講」，不是「聽」。二十年前民眾找筆者多數是詢問有關台獨問題，現在卻是對筆者講解台獨理論，在這種環境下，獨派人士還沉迷於扮演「先知」，怎麼可能會有票源？風聞有一位政治人物沒有能力批公文，連一分鐘的致詞也要有人提供演講稿，可是可以當選百里侯，其特點就是「聽」與「服務」，不是「講」。

獨派人士也知道發展組織，因而形成很多團體，可是其吸收成員方式也是靠一張嘴巴來搶志同道合的民眾，造成獨派的人口逐漸凋零。因為獨派人士各個都是「先知」，沒有人願意經營基層，人口不只不能增加，還日漸減少，在政壇上影響力當然越來越小。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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