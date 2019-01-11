自由廣場》走出龍發堂

◎ 沈政男

原住高雄龍發堂的五百多位精神病患，一年前被安置到幾家公立精神療養院，最近家屬召開記者會，主要抱怨兩點，一是被療養院催繳醫藥費用，而衛福部提供的補助將要取消，等於增加家屬負擔，二是以前住在龍發堂，都沒接到堂方打來的電話，如今安置到療養院，卻經常接到院方打來的「騷擾」電話，弄得家屬都要得「憂鬱症」。

針對這兩點，首先，在照顧資源方面，因為解散龍發堂既然是政府主動介入，當然必須提供後續照顧資源，達到病患依然住在龍發堂那樣的程度，於情於法都不應該增加家屬的經濟負擔。龍發堂的存在是台灣精神醫療不夠完善造成的悲劇，如今要妥善處理這個問題，絕對不可能省錢，因為這些錢就是幾十年來國家對這些精神病患的虧欠。

至於所謂精神療養院對家屬的「騷擾」，顯然是家屬的誤會，因為以精神醫學的角度來說，家屬提供的親情撫慰，對病患的病情與生活功能的改善，都有很大的幫助，而院方之所以聯絡家屬，無非希望家屬多來院探視病患，或者參與醫療決定，好讓病患體會，這世上還有人愛著他們，而非被遺棄了。這不只是針對來自龍發堂的病患，而是對所有住院精神病患都必須提供的標準治療模式。

也有家屬抱怨，「病患安置到精神療養院後每天吃藥，吃到整個人昏昏沉沉，甚至腳水腫，而且越吃藥病情越嚴重，不像以前在龍發堂那麼有活力」，這也是對精神醫療的誤解，須知病患若不吃藥，或許暫時沒有藥物副作用，然而精神症狀宛如腦部的森林大火，若不治療，日積月累以後，腦部功能將會焚燒殆盡，變成類似失智失能。吃精神藥物若有副作用，可轉換劑量或種類，大都可得到改善。

龍發堂病患的安置，是精神醫療的大事，各精神療養院接受安置委託以後，應就病患的精神狀態與生活功能，進行定期評估。如果當初剛轉出龍發堂時所評估的病情分數，到了一年以後已經明顯下降，便能跟家屬與社會大眾說明，讓他們放心。療養院也應在精神藥物以外，提供更多非藥物的治療與復健，好讓家屬認同，接受正統精神醫療絕對好過繼續住在龍發堂。

（作者為醫師）

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