自由廣場》大巨蛋情結

◎ 呂清夫

每次從國館（國父館）出來，看到大巨蛋就像看到一坨凝固的蕈狀雲，難怪電腦公會理事長童子賢說它「壓迫感」很重，我問過很多人，也都有同感。最主要應該是它太貼近馬路，毫無腹地，我們看國外或日本的五大巨蛋，都看不到這樣的景象，東京巨蛋的腹地還包括天然溫泉的休閒區。

大巨蛋周邊環繞著國館、松菸園區與鐵路機廠三個古蹟，確有可能左右碰壁，凸顯設置地點的失當。想當初李登輝時代原先計畫要把大巨蛋設在關渡，這個選項顯然比現在的位置好很多。其後的文建會（文化部前身）認為松菸園區值得保留一部分為古蹟，這才使得大巨蛋面積縮小到剩下十公頃。至馬英九、郝龍斌當市長時又全力推動現址的BOT案，八年前王建煊還呼籲市長郝龍斌，要有眼光，多蓋幾座公園。他並呼籲人民應該走上街頭，向政府討回綠地！四年前童子賢又說馬、郝兩人太過熱中BOT案，想逃避市議會監督。

三年前林洲民曾說，大巨蛋有七十九處施工不符當初的設計，後來還傳出有十七處逃生梯被拆，本來少許的變更設計可說是人情之常，但是變更太多自然啟人疑竇，至於逃生梯的取消更是人命關天。商人在商言商，把逃生梯改成商場雖然有利可圖，但是就如柯Ｐ所說：「做生意有賺就好，不要太貪！」

台北政壇似乎有大巨蛋情結，三十年前大安森林公園也想蓋個大型體育館，但是當年天下、遠見、聯合文學等六家雜誌，曾經同步刊登廣告呼籲：「保留台北市的最後之肺—一座完整的七號公園」，由此暫時卡住了巨蛋情結。其實戰前台北已經規劃了十七個都會公園，大安森林公園固為其中之一，國館所在的中山公園屬於六號公園，但是已非都市之肺，因為國館蓋在裡面還不算，光復國小又佔去了五分之一的土地。好在台北此外還有四個公園預定地完全沒有開闢，所以台北人應該還有機會，紐約之所以有中央公園，是因為市民投票給主張開闢公園的候選人。

大巨蛋將來如果蓋成了，那個蕈狀雲雖然像是市中心的一顆腫瘤，但是希望從此了卻一樁情結！並讓台北得以全力邁向花園城市！

（作者為大學教授）

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