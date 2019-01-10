自由廣場》禁止廚餘養豬恐「依法無據」

◎ 謝志誠

面對豬瘟疫情來勢洶洶，禁止廚餘養豬的呼聲再起，且聲量一面倒，廚餘養豬業者成了眾矢之的；就有高雄合法使用廚餘的養豬業者無奈地表示，他已經依照政府的規範，投資設置廚餘高溫蒸煮機等，若說禁就禁，等於把他們逼到牆角。

現行中央或地方法規皆同意廚餘可再利用於養豬，到底要或不要「馬上」禁止廚餘養豬，需要跨部會的合作與溝通，包括與業者及業者間的「對話」。

依照廢棄物清理法規定，廚餘為廢棄物，中央主管機關為行政院環保署；地方主管機關為直轄市、縣（市）政府；又依據地方制度法規定，廢棄物清除及處理屬於地方自治事項，執行機關為直轄市政府環境保護局、縣（市） 環境保護局及鄉（鎮、市）公所。若真要「禁止廚餘養豬」，中央或地方勢必加緊面對法令規定的修補腳步，否則會出現「依法無據」的窘境！

（作者為財團法人農村發展基金會董事長）

◎ 張惠和

行政院召開「歲計賸餘相關規劃」記者會，說明稅收經濟紅利方案如何分享；行政院表示，初估歲計賸餘共386億元，目前有三大規劃方向，第一途徑要促進經濟發展，第二途徑要照顧弱勢，第三途徑要為非洲豬瘟防疫預留經費。

固然行政院施政是延續性的，既然賴院長都已經快要辭職了，目前的規劃恐怕只能給未來的閣揆當參考而已。況且連民進黨新任主席都認為「難道沒有更好的用途嗎」？

歲計賸餘規劃扯到豬瘟更難理解。這波中國非洲豬瘟，如果我們擋不住，預估將造成的損失金額，有說是兩千億，有說是六兆，不論如何，386億（的三分之一？）用在豬瘟防疫，根本連塞牙縫都不夠，確實不應該牽扯在一起。

（作者為環保署退休，新北市民）

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