自由廣場》中國科技新貴看貿易戰

◎ 木下實

學生時代的我非常驕傲，盛氣凌人，因為我認為我對電腦的掌握勝過周邊的人。然而被趕出學校後，我也只是雜魚中王者而已，也沒強到能改變規則，更沒有能力和國家機器對抗。我只是中國新貴階級的一員。

但我討厭共匪的審查機制，我討厭被共匪限制在社會主義先進價值觀中。就算我只能在中國工作，我也不打算向共產黨低頭，我還是執行我自己的習慣。直到美國開始制裁共匪的時候，我的心情就非常複雜了。

如果能讓外國公司避免荒謬的審查，甚至開放外國公司進入中國的電信市場，是不是我們就能擺脫那些共產糟老頭觸碰我們的隱私？Apple也不需要被迫把資料移交給雲上貴州，這是不是對美國公司不必要的成本？雖然可能特朗普總統只是想為美國公司開路，但可能是能迫使中共開放，也可能是唯一一位嘗試徹底改變中國的美國總統了。

可是我卻完全無法作為旁觀者幸災樂禍，我的利益已經和中國經濟綁在一起了。

作為一個新貴，我認為我享受我工作所得是應當的，我也沒有竊取他人成果，或者做違反道德的事情。如果中國的某些產業會變成香蕉共和國那樣，因為國籍問題，我不能做，這我完全不能接受，畢竟我沒有能力變成外國人。作為中國人，只能被當成中國人對待，和那些共產份子負擔一樣的問題。

然而回歸專業上，我確實認為有些外媒欠缺專業，對中國IT帶有有色眼鏡。報導的什麼後門洩密，在我看來要不是造謠，要不是常見的品質問題而已。真要做間諜，不會用那麼容易發現的手段，既沒有效率，也很好迴避，我知道的方案都比這多。美國的指責在我看來就有點鴨霸了，人家明明有實力，卻因為出身問題否定人家，這種預先審查我受夠了，我是相當厭惡的。而且我就是做這行吃飯的，要是飯碗被砸了，我就要失業了！要是中國沒有這種產業，我也漂不出去，那我就只能去做些底薪維護工作了。

我身在這種國家，就沒有這種自由，就沒有這種餘裕去置身事外。只能怪那個大撒幣不肯悶聲發大財，惹怒了世界上最強的國家，真以為自己有健全產業，可以討價還價。

大限已至，可是只有壞消息，去年已經明顯不好找工作了，中共還用環保什麼趕走一堆不肯轉移技術的外企，是不是我將要迎接貧窮了？主真是不憐憫我啊。

（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/