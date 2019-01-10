自由廣場》台灣共識反併吞，哪裡錯？

◎ 范姜提昂

小英說九二共識就是一國兩制，要求朝野別再提九二共識，國民黨對於引起蔡習「新年大對幹」的習近平，一聲都不敢吭，卻歇斯底里，痛罵小英抹黑、曲解九二共識內涵，說這是小英式的假新聞。

「九二共識就是一國兩制」是否曲解九二共識？筆者向來對中國共產黨心存敬畏，因為善惡另當別論，但中國共產黨即便使壞，也會壞到理論嚴謹。

檢視習近平關鍵性講話的逐字原貌，習先講：「和平統一、『一國兩制』是實現國家統一的最佳方案、方式」；然後再說：「我們鄭重倡議在堅持『九二共識』，反對台獨的共同『政治基礎』上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來，開展廣泛深入的民主協商…」

可見，中共標舉的「九二共識」指的是統一談判或民主協商的「前提」或「政治基礎」；如今，因為台灣九合一選舉，民進黨大敗，而且選前央視唯二專訪的「南韓北柯」也就是接受「九二共識」及其感性版「兩岸一家親」的指標性人物都當選，習近平可能因此解讀：台灣已經高度接受統一談判的「前提」或「政治基礎」，因此，在美中貿易大戰中岌岌可危的壓力下，習近平以宣告啟動「一國兩制」實踐進程，來施壓台灣、警告美國。

所以很清楚，依照中共邏輯，九二共識是政治談判或民主協商的「前提」或「政治基礎」；一國兩制則是這個前提下的「結論」或「政治目標」。九二共識與一國兩制，自始就是「前提與結論」、「政治基礎與政治目標」或「一體兩面」的關係。

總之，細究小英「九二共識就是一國兩制」的概念式說詞，與中共邏輯完全相符。再者，直言之，一國兩制就是中國併吞台灣，國民黨如此極力撇清，足證「反併吞」正是不分藍綠的台灣共識，難道不是？

（作者為資深媒體及廣告工作者）

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