自由廣場》（金恒煒專欄）「四大老」的原罪

四大老發表「公開信」之前，總統府已經得到情資了，所以，是不是如李筱峰教授所說「四大老說重話，蔡總統硬起來」？當然當然當然！如何證成？蔡英文對中國態度一向軟弱無力，事例太多了。台灣人民李明哲被中國逮捕，蔡英文有公開站出來「大聲」抗議嗎？中研院副院長受邀到中國講學，被原機遣返，從總統府到外交部不只不吭一聲，還要堂堂副院長低調再低調。再說達賴喇嘛有意出訪台灣，蔡英文左擋右擋，更不必說熱比婭了。蔡英文到現在才對習大大強硬，是早該做而沒做，整整晚了兩年多。

晚嗆固然比不嗆好，但因此抨擊四大老公開信「時機不對」，完全劃錯重點。「四大老」不是機關算盡的政客，非要將之「政客化」不可？至於說「老頭子」啦、「破壞團結」啦等等指控，與「公開信」何關？這不是「公開信」的目的，套史學大師余英時的話，「全不相干」。彭明敏教授〈被罵之後〉的回應，夠白了罷。想不到耄耋之年的彭教授如此謔而不虐，幽默！

「敬請（蔡總統）不要連任」的呼籲，涉及的是政治判斷：蔡英文的民調若能一枝獨秀、領先群倫，就算坐二望一，四大老的勸退文自是無端且無稽，毫無作用；就算大老們有再大的「權威」（authority），也沒路用。四大老勸退的基礎在小英的民調，著眼的是大選毫無勝算的可能。即使蔡英文狠嗆習大大之後，依《蘋果》的民調，蔡英文的支持度僅10.16％，是國民黨的朱立倫的三分之一弱，可見一次戰功救不了小英的低迷。四大老的忡忡憂心，在此又得一證。

然而，無論黨內或黨外英派、英粉，官腔官調的說嘴：民進黨有初選機制云云。如果真的如此，卓榮泰競選黨主席受訪時何須一再強調「沒有現任優先」？老實說，四大老一點都不信任民進黨的初選可以公平。龐大的黨政資源以及大大小小的祿位，蔡英文無所不用其極，「公開信」發表之前的遊說、安撫、威脅以及「公開信」後挺身出來護英、反擊的，有多少是得到有形、無形的好處？一一對照，原形很難逃遁。反而四大老位尊到資政，卻直言無諱，這才是高風亮節。

重點是，蔡英文會不會利用自己的權勢打造連任之路而置綠營死活於不顧？四大老有過慮嗎？口說無憑，隨手拈出幾條作為證明。二○一六年蔡英文利用黨主席權力，透過中常會，猝然提早初選時間取得先機，讓有意問鼎的同志措手不及。特赦前總統案，「全代會」有八成五黨員連署，蔡英文用黨主席權力中途截殺，最後以「送中執會」矇混過去。「九合一」之後，蔡英文怕賴清德辭閣揆和她爭黨內總統初選提名，竟公開宣稱「賴清德留任是全黨共識」；蔡英文已非黨主席，有什麼資格代表「全黨」說話？新主席尚未選出，遑論初選程序了，蔡英文忙不迭宣告成立總統競選辦公室，後來又回答記者說：「現在談二○二○太早！」不是「太早」嗎？卻又發動八百女醫師登報「支持」、「擁戴」。這種籌安會把式，根本是蔣中正鋪陳連任的故伎。

四大老有錯嗎？有。不畏權勢，敢說真話，就是他們的原罪。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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