自由廣場》蔡次長的痛，蔡總統懂嗎？

◎ 王伯仁

誰還記得司法改革？不知道，但是蔡英文總統不能忘，也不能假裝沒聽到蔡碧仲說的話！

法務部政務次長蔡碧仲，結束了他三個多月花蓮縣長的代理職務，回任原職，總結他代理縣長期間，他發現許多縣政其實是「違法亂紀」，而對一些司法訴訟案，他的評論是「該偵審沒積極偵審、該起訴不起訴、該判罪不判罪、該定審不定審」！這些話由現任法務部政次親口道出，可見當今司法病灶之嚴重，已是無以復加，也可證人民對司法之信心已至谷。蔡次長的建議是：「都應該究責！」

旁觀蔡碧仲政次這三個多月代理花蓮縣長的表現，才發現我們的司法界並不是沒有人才，而是沒有適才適用，或是制度壓囿纏擾，加上二戰後七十多年國民黨黨國體制的凌駕頤指，造成今天人民對司法的信任度幾已喪失殆盡（非指一般案件，而是政治權錢案件）。蔡碧仲以曾任檢察官、律師經歷，又回任政次，相信對司法沉痾早已知之甚詳，只是這次親自代理「後山王國」之縣長，所見所聞，必定是讓他驚訝到無以復加，才會下了「違法亂紀」之總評。

蔡碧仲代理花蓮縣長，身家安全受到嚴重威脅，百般壓力加身，幸好他有檢、調、廉、警的護駕，如果是一般行政官，恐已嚇趴一半以上！可見台灣雖小，法治也尚稱有基礎，但隱形吃人肉的「山寨」還是不少。「花蓮縣政府傅崐萁一個人說了算」，言簡意賅，「花蓮王國」之說，八、九不離十。

在實例方面，有賤賣東洋廣場涉嫌圖利七、八億元，理想大地開發案，當初是以「藉勢藉端」貪瀆罪告發，起訴時卻變成「逃漏稅捐」，而依照卷宗證據，傅崐萁明明是事主榮亮公司負責人，法院一審卻說他不是負責人而判無罪，且榮亮法定代理人自始即是徐榛蔚，有沒有涉及藉勢藉端（否則一夜即可賺一、二億元）？還有，傅涉合機炒股案，審了十四年，判刑八個月；另件台鳳炒股案，審了廿年，今年二月才要宣判。如果案子都這樣審，民眾怎麼看法院？

蔡政次不落高官窠臼，勇於面對奸邪威嚇，實鳳毛麟角，吾人不禁讚曰：「勇哉，壯哉！」足為所有公職人員之式。而他對瀆職司法官「都應該究責」這句話，必將得罪不少人，甚至同僚。然而蔡次長仍勇敢直言，孤臣孽子之心，蔡總統，你聽到了嗎？

（作者為資深新聞從業人員，台中市民）

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