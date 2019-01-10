自由廣場》與蔣萬安談「反攻大陸」

◎ 于望晴

日前你上電視發言時，令人耳目一新地跳脫只想擠大位的眾老藍男，而講出了公道話：肯定了蔡英文的四個必須。引來深藍老鳥「槍打出頭鳥」的集體施壓，你被迫狗尾續貂地出面複誦老調囈語。

但事實上，身為國民黨下屆台北市長勝選潛在優勢者，又是蔣經國嫡系唯一從政者，你不僅該持續言所當言，更應該慎重考慮採取更大的政治格局與策略，那就是：站到更宏偉的政治光譜端點上。

若客觀地以兩岸各政黨攤開在政治光譜上定位來看，筆者會先將無色的兩岸民眾劃出各執兩端；左端是中華人民共和國，右端則是臺灣。再將各政黨定位屬性依序將紅藍白橘綠等一一標註於其中。你就能發現：背負著中華民國牌位的泛藍陣營，在中間被中共及台派擠壓到幾乎進退失據，企圖左右逢源反而變成兩頭落空：說一個中國會被左邊搶去定義；說中華民國則被右邊恥笑只敢在家嚷嚷。窩囊憋屈的窘樣若此，你祖輩蔣氏父子如地下有知，又豈只七竅生煙？

既然「習禁評」已經脫去九二共識這「紅綠都不要」的遮羞布，強推台灣更不屑的一國兩制；而當你肯定了蔡英文的四個必須的合理性，代表了不願像馬英九所謂的「互不承認主權，互不否認治權」般無人應答。為今之計，何不大膽跳脫兩邊夾擊的光譜定位，直面追求兩岸最左側的億萬民眾仍深藏心中的民國情懷：宣告廿一世紀當用台灣軟實力來「反攻大陸」？

你一定會問：這樣的策略是否陳義過高？會否痴人說夢？

筆者曾在大陸拓展市場多年，大江南北走過多個省市，中共黨員或市井小民的友人也談過很多。深知全中國對一黨專政的不滿到處都是，對於台灣的民主多元也多所嚮往，只是礙於監控淫威不敢公開而已。既然中國國民黨標榜中國卻不敢為中國群眾發聲，即便當上總統，連在新加坡第三地也不敢自尊自重地提及中華民國，兩岸三地有識者誰能看得起？身為新世代從政者如你，怎能不深自惕勵？

值此中美貿易交戰之際，習皇上位內鬥迄今之時，若你對臺灣堅持主權獨立有信心，對中國政局終將轉折有信心，對人性追求自由多元有信心，對蔣經國堅決反共有信心，你就該勇敢訴求這樣能令億萬民眾風行草偃的策略與定位！

（作者為行動科技公司負責人，新北市民）

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