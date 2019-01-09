自由廣場》只需要跟瓏山林飯店道歉嗎？

◎ 林志翰

高雄市觀光局長潘恆旭說「冷泉加熱以後它就變溫泉」引發非議，潘局長先是胡扯有網軍要惡搞他，還暗諷陳菊前市長在颱風天泡湯田寮冷泉加熱後的溫泉；爾後再扯宜蘭蘇澳瓏山林飯店就是將冷泉加熱成溫泉，立即遭瓏山林飯店出示兩張水權狀及宜蘭縣府的冷泉、溫泉認證打臉，而狼狽道歉。但潘局長需道歉的對象豈止瓏山林飯店！

冷泉、溫泉分不清楚也就罷了，反正他的老闆韓國瑜也是高雄漁港不認識幾個，還錯把衛武營國家藝術中心當作是自家文化局經營的。但潘局長影射陳菊市長颱風天泡湯，不需要道歉嗎？我們來看看當年邱毅怎麼說。

二○一○年高雄市長選舉期間，前立委邱毅指控高雄市長陳菊在凡那比颱風來襲時跑去田寮泡「冷」泉未坐鎮勘災，遭陳菊怒告誹謗及違反《選罷法》。潘局長看清楚，邱毅說的是泡「冷」泉，而不是泡「溫」泉。官司纏訟七年後，雖然高雄地院以邱毅有盡到合理查證的義務為由宣判無罪，但高雄地院清楚證實陳菊當天並未至田寮泡湯。潘局長如今含沙射影，狡辯話語，更該跟陳菊前市長道歉！

（作者為教育工作者，台南市民）

◎ 林麗茹

看到高雄市政府觀光局長潘恆旭說「冷泉加熱後就變溫泉」，唯一的感想是：有喊口號市長，就有打嘴砲局長！共通點是：草包！

更糟的是，潘恆旭說錯話還嘴硬，硬扯知名的蘇澳瓏山林飯店及高雄在地的大崗山花季度假飯店。老天，這個草包觀光局長不會毀了高雄的觀光業吧！

（作者任職旅遊業，新北市民）

溫泉最重要是能永續經營

◎ 張炎銘

台灣因位處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞位置上，地質構造複雜，除地震頻繁外，更有超過一百四十處「溫泉徵兆」，經政府公告為溫泉區的已有廿五處。至於冷泉，就是「冷水溫泉」，依照現行「溫泉標準」，除了水溫低於攝氏卅度外，最重要是游離二氧化碳濃度每公升要超過五百毫升。目前台灣冷泉反而比溫泉少，較知名的僅有新竹北埔與宜蘭蘇澳，柴山龍巖冷泉若長年維持廿三度、泉質又合格，應該值得進一步調查、探勘。

不管是溫泉或冷泉，最重要是能永續經營。廬山溫泉遭辛樂克颱風重創後，因北坡母安山在雨量過大時有地滑危險，南投縣府乃公告廢止該溫泉區，遷移至福興農場為溫泉專區。礁溪溫泉區在雪隧開通後，快速發展，溫泉用水大增，造成前幾年有逐漸「退燒」的現象。因此，柴山冷泉若配合寶來、不老溫泉，夏天戲冷泉、冬天泡溫泉，做好資源維護與管理，使能永續經營，才是最重要的。

（作者曾任水利署組長，台中市民）

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