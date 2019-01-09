自由廣場》誰欺騙國際？

◎ 曾貴海、韓明榮、張復聚、翁銘章

二○一九一月六日台灣某親中報紙於第一版斗大標題寫著「蔡欺騙國際」，並於內文痛批蔡英文總統對習近平二○一九一月二日「告台灣同胞書」裡有關「九二共識」與「一國兩制」的回應。我們不禁要問此親中報紙是否是在執行其背後大老闆的旨意呢？

蔡總統於二○一九元旦文告中以極為謙遜的態度表達「連豬瘟防疫都不能合作，哪來的兩岸一家親？」誠摯的請求中國政府能夠正視攸關台灣農業發展與農民生計的中國非洲豬瘟疫情的擴散，希望中國能夠誠實、準確的通報疫情給世界動物衛生組織（OIE）、我們農委會及相關單位，期盼做好防治非洲豬瘟疫情擴大到台灣來。

時隔一天中國國家主席習近平發表「告台灣同胞書」四十週年講話，蔡英文總統立即態度堅定地回應我們拒絕「一國兩制」，也沒有所謂的「九二共識」，清楚傳達「民主是台灣最大共識」的立場，獲得絕大多數國人的支持與喝采，同時亦有諸多國家友人透過網路留言，表達肯定及支持！我們也要在此強力支持蔡總統的聲明，並對蔡總統不畏大國強權逼迫下所做的堅定立場說明。

「昨日西藏、今日香港」，中國無論是以「兩岸一家親」、「兩岸一家人」或「九二共識」，這些通關密語，都是中國有毒的誘餌，要來包裝並強加給「未來台灣」的「一國兩制」，因此蔡總統清楚的正告中國與國際，台灣拒絕「一國兩制」，「民主是台灣最大共識」，這是蔡英文身為台灣總統，為了保護台灣的主權和人民應該做的事，並呼籲國內其他政黨不要再提「九二共識」，如此何來「蔡欺騙國際」呢？

（作者為台灣南社前後任社長）

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