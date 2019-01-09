自由廣場》蜜月旅行聽到蘇格蘭青年高論

◎ 施喻琁

記得前年四月到蘇格蘭蜜月旅行，在愛丁堡一家SUPERDRY服飾店準備結帳時，一位男店員看著護照（要辦退稅）問我：你是台灣人？當我回答YES後，這位自稱家住格拉斯哥的年輕人開始侃侃分析：台灣和中國是兩個不同的國家，雖然中國聲稱台灣是屬於其領土一部分，但台灣是一個主權獨立的國家。就像蘇格蘭和英國的關係，在他看來，蘇格蘭和英國也是兩個不同的國家，雖然英國也認為蘇格蘭是英國的一部分，最終蘇格蘭會經獨立公投成為真正獨立國家，中國想要用「一國兩制」框住台灣就省省吧！

我聽完，不禁讚嘆這位蘇格蘭年輕人對兩岸關係的理解。連這位蘇格蘭男孩都知道台灣是一個國家，台灣人民又怎會自甘屈服在中國「一國兩制」框架中呢？

中國國家主席習近平顯然不太清楚台灣人民在九合一大選所要表達的意向：否定蔡英文政府的施政，而非認同九二共識，更絕對不是認同一個中國（國際普遍認知的中華人民共和國）原則。中國應該思考台灣選民在這次選舉關切的是經濟層面，而非政治層面。台灣人民認同的，是政治民主以及台灣和中國是不同國家。習近平千萬不要再用「一國兩制」這商品向台灣兜售，畢竟這商品在香港的實踐是徹底失敗了！

最後，建議民進黨政府，不妨就學學二○一四年英國首相卡麥隆，舉辦一場台灣獨立公投吧！

（作者為中學教師，彰化縣民）

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