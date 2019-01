自由廣場》國際學者給台灣人民的公開信

享有民主的台灣人民加油!

我們這封信的共同連署人有學者、前政府文職和軍職官員,及其他台灣友人,歷經幾十年見證並讚賞台灣的民主轉型,希望藉這封公開信向台灣人民表明,在台灣歷史的關鍵時刻,我們認識到台灣應保持團結與持續的急迫性。

很顯然的,在過去兩年,中華人民共和國不擇手段試圖壓縮台灣的國際空間,以擴充其軍力做為威脅,要造成台灣的未來只有納入威權體制之中國的印象。

這些壓力累積到二○一九年一月二日,中國國家主席兼中共中央總書記習近平的談話達新高點,習近平在談話中告訴台灣人民,「台灣問題」是中國的內政,依「一國兩制」的原則完成統一是未來唯一的選項,台灣獨立是「死路」。

蔡英文總統在同一天回應習近平的談話,強調絕大多數台灣人民強烈反對「一國兩制」;她主政的政府從未接受所謂「九二共識」。

她並說明,她主張的「台灣共識」是基於「四個必須」,包括中國必須接受中華民國(台灣)存在的事實,和必須尊重台灣二千三百萬人民對自由與民主的堅持。

作為國際學者、作家及前政府官員,我們深信這是正確的反應。如此反應也顯示出蔡總統在面對共產中國日增的威脅下,所展現的穩健與盡責的領導能力。

我們對台灣人民抗拒中國威脅,衛護民主制度的勇毅立場感到欽佩。但是我們擔心北京最近採取的欺騙與散佈謠言的顛覆伎倆,可能播下台灣內部分裂與混亂的種子,造成北京列為對台灣動武之藉口的內部動亂—雖然使用武力構成違反聯合國憲章的侵略行為。

我們認為蔡總統是一位最具能力,知識豐富的政治人物。以她沈穩的性格和謹慎持平的立場,不但使台灣國際地位顯著增進,提升台灣在國際間的能見度,而且堅定維護台灣得來不易的自由與民主。

正如台灣成為地區民主模範,蔡總統對強鄰侵略性霸凌所作果決與鎮定的回應,已贏得其他國家的尊敬。我們促請我們自己本國的政府也向北京表明,台灣並不是孤立無援。

台灣正處於前所未見的十字路口。它的生存正受中華人民共和國的威脅。雖然我們尊重台灣,和所有民主體制一樣,有許多內政問題必須解決的現實,但在台灣做為自由與民主國家的生存面臨更大威脅時,民主的程序應該以不影響舉國團結的方式進行。

如果不同政治立場的台灣人民不瞭解這項威脅,依舊紛爭如常,那將給手段高壓的北京領導人有機會分化台灣社會,使台灣被納入中國日益變成不可避免。這已經發生在一九四九年的東突(新疆),一九五○年至一九五一年的西藏,一九九七年的香港。這些地方受到壓迫,沒有民主與自由,應作為台灣的警訊。

我們呼籲台灣人民看清未來作為自由與民主國家,成為國際社會完整與平等成員的前景。這個過程可能緩慢和繁複,但基本要務是自己要團結支持以民主方式選出的總統。蔡總統已展現持平、彈性和堅定的風格,台灣正是需要這種領袖特質,以渡過風浪,航向更光明與安全的未來。

(英文原版請見今日Taipei Times台北時報)

連署人:

1. John J. Tkacik, International Assessment and Strategy Center, Retired US Foreign Service Officer, Alexandria, VA

2. Clive Ansley, International Lawyer, Courtenay, BC, Canada

3. Thomas Bartlett, Stanford University, Palo Alto, CA

4. Joseph A. Bosco, Georgetown University (ret), formerly at the Office of the Secretary of Defense, US Department of Defense, Washington, DC

5. Kevin Carrico, Monash University. Melbourne, Australia

6. Frank Chiang, Fordham University Law School, New York, NY

7. Peter Chow, City University of New York. NY

8. Jerome A. Cohen, New York University Law School, New York, NY

9. Michael Danielsen, Taiwan Corner, Copenhagen, Denmark

10. June Teufel Dreyer, University of Miami, Coral Gables FL

11. Feng Chongyi, University of Technology, Sydney, Australia

12. Carl Ford, former US Assistant Secretary of State, National Park University, Park AR

13. Brock Freeman, American Citizens for Taiwan, Seattle, WA

14. Michael Rand Hoare, School of Oriental and African Studies, London, UK

15. Thomas G. Hughes, Former chief of staff to the late Senator Claiborne Pell, Washington DC

16. Michael A. Hunzeker, George Mason University, Fairfax, VA

17. J. Bruce Jacobs, professor emeritus of Asian Languages and Studies, Monash University, Melbourne, Australia

18. Paul Jobin, Academia Sinica, Taiwan and University of Paris Diderot, France

19. Richard C. Kagan, professor emeritus, Hamline University, St. Paul MN

20. Michael Y.M. Kau, professor emeritus, Brown University, Providence, RI

21. Bruno Kaufmann, European Democracy Foundation, Switzerland

22. Saša Istenič Kotar, University of Ljubljana, Slovenia

23. Paul Kovenock, US Department of State (ret), Washington, DC

24. André Laliberté, University of Ottawa, Canada

25. Perry Link, professor emeritus of East Asian Studies, Princeton University, NJ

26. Victor H. Mair, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

27. The Very Rev. Dr. Bruce Mcleod, Former Moderator, United Church of Canada

28. Wayne Pajunen, writer and former legislative aide, House of Commons, Ottawa, Canada

29. Timothy S. Rich, Western Kentucky University, KY

30. Shawna Yang Ryan, University of Hawaii, Manoa, HI

31. Michael Scanlon, Shih Chien University, Kaohsiung, Taiwan

32. David C. Schak, Griffith University, Queensland, Australia

33. James D. Seymour, Columbia University, New York City, NY

34. Fang-long Shih, London School of Economics and Political Science, London, UK

35. Michael Stainton, Taiwanese Human Rights Association of Canada, Toronto, Canada

36. William A. Stanton, former Director of the American Institute in Taiwan, Taipei, Taiwan

37. Peter Tague, Georgetown University Law Center, Washington, DC

38. Ross Terrill, Fairbank Center Harvard University, Cambridge, MA

39. Arthur Waldron, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

40. Gerrit van der Wees, George Mason University, Fairfax, VA

41. Jack F. Williams, professor emeritus, Michigan State University, East Lansing, MI

42. Yenna Wu, University of California, Riverside, CA

43. Ambassador Stephen M. Young, US Department of State (ret), Londonderry, NH

44. Gordon G. Chang, author The Coming Collapse of China, NJ

