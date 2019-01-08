社論》在極度爭議中上任的台大校長

經過一年的紛紛擾擾，台灣大學今天將由管中閔出任校長。台大是高等教育龍頭，校長人事紛爭告一段落本來是好事，但由於圍繞在當事人、遴選程序及教育部處置過程的諸多疑點未解，由身涉「財團校長」、「文抄公」、「違法兼職」重大爭議的管中閔出任校長，紛爭恐難因此止息，卻已對台大造成莫大傷害。

台大身為台灣首創、歷史最久、規模最大、地位最高的大學，每年掌握約一百九十億元預算，加上三百多億元營收的台大醫院，這次校長遴選卻演變成鬧劇一場，荒唐離譜，令人匪夷所思。這場令台大、台灣都蒙羞的鬧劇，演員有三。

鬧劇演員之一是管中閔。在參與校長競逐之前，他已兼任台灣大哥大獨立董事、薪酬及審計委員等職務；獨董年薪千百萬元，卻未經校方核准即「偷跑」就任，也隱匿未誠實揭露於遴選資訊。事前公開揭露與利害衝突迴避，是公民社會的實務慣例，但「管爺」視為無物，台大也視若無睹。

管中閔另被指論文抄襲，掛名的學術會議論文與學生碩士論文出現二十多處雷同，且未註明出處，事涉違反學術倫理。此外，管中閔經舉發，長期赴中國廈門大學等三所大學兼職，涉及違法。對於這些指控，當事人都不理不睬，不對外做負責任的說明與釋疑，且以「搞政治」、「吃銅吃鐵」倒打質疑者。

鬧劇演員之二是台大。台大鬧劇團的組成龐大，幕前幕後搭配演出，遴選委員會及台大行政當局在幕前，盤據校園的中國國民黨黨國殘餘勢力幕後操盤。

其中，遴委會成員有台灣大副董事長蔡明興，卻未迴避，以致遴選過程形同台灣大的「蔡董選管董」。同時，遴委會有權無責，出了重大紕漏，台大師生對其黑箱作業毫無置喙餘地。面對各方質疑，遴委會堅稱過程「無明顯重大瑕疵，適法有據」，拒絕補正，只知為管中閔護航到底。台大校方表現同樣離譜，不但堅不認錯，槓上教育部，還打行政訴訟。尤有甚者，處理管案抄襲，台大還創下「研討會論文不是正式論文，不查」的學術倫理笑話；與前任校長楊泮池因捲入抄襲風波而不續任，台大表現，判若兩校。

台大當局表現如此斯文掃地，退休教授陳師孟的質疑一語中的︰台大也是國民黨開的？於是，整個管案過程，國民黨大出動︰遴委會由黨國栽培的陳維昭主事，加入親藍營的富邦集團等委員，國民黨人把持校務會議，同路的師生社團及海外校友組織搖旗吶喊。在校外，有藍營政媒幫腔打擊反「拔管」；甚至馬英九、洪秀柱兩位國民黨前主席，都跑到台大校園去護管。管案因此有如一面照妖鏡，照出台大尚未進行轉型正義的暗黑舊勢力。

鬧劇演員之三是蔡英文政府。葉俊榮排名第一，執政團隊的無能與無為也讓人民看得瞠目結舌。公法學者出身的葉俊榮，在行政院訴願會裁定遴選不符正當法律程序之前，搶先對管案放水，招致罔顧行政倫理及政務官職守的惡評。他從台大借調任官，突在執政黨敗選而內閣改組之前挺管，也引發「跳船」為己謀的質疑。

執政團隊的表現，也是管案這齣鬧劇的一部分。蔡政府為了管案，折損三位教育部長，結果是讓有涉法疑慮者在遴選程序嚴重缺失的情況下，擔任台大校長，堪稱法治、學術倫理的重大挫敗。其間，潘文忠該斷不斷，為政治鬥爭添柴火。吳茂昆以「重啟遴選、補正瑕疵」處置，踏出撥亂反治的步伐，惜未久任。葉俊榮宣稱要以「有溫度的溝通」，走出「第三條溫暖的路」，卻以「放水」收場。

最讓公眾看不下去的，民調明明以七成的多數認為教育部應監督審核管案，僅一成四要政府「照單全收」，全案卻歹戲拖棚近年；且在葉俊榮荒腔走板演出之後，當局除了發出「錯愕」的驚嘆號之外，彷彿只能徒呼負負。執政團隊的表現如此，實有負人民對它的期待。

今天，一個適格性令人有疑的人選，在遴選程序明顯而嚴重缺失的情況下，要出任台大校長。在這所以「敦品、勵學」為校訓的學府，企圖橫柴入灶主掌校務，恐難讓校園平靜地邁向即將到來的百年校史。

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