自由廣場》龜縮刪文的「軍事作家」？

◎ 林俊安

於臉書開設「『James的軍事寰宇』粉絲專頁」的黃竣民先生，本月四日於電子媒體上發表「裝備買了，訓練跟得上嗎？」主述國軍訓練模式未隨新裝購入而更新，立意雖佳，然舉例卻毫無邏輯！尤以文中所提「看看那支陸軍新成軍的UAV偵搜部隊，因為缺乏訓練空域…等因素，短時間便讓無人機大量折損…甚至最後乾脆移編給友軍」，更與事實偏誤甚遠！

首先，陸軍「戰術偵搜大隊」成軍於民國101年，已算不上「新成」；而至106年移編海軍為止，計發生三件一級飛安事件，相較美陸軍同型機妥善率及事故數都優甚多，何來「短時間便讓無人機大量折損」之說？況「缺乏訓練空域」與事故關聯為何？作者並未說明。

事實是，「缺乏訓練空域」的確讓該裝備訓練時數受限，唯於103至104年間，經時任陸軍參謀長黃中將的指導與業管單位軍情處、相關單位合作之下，逐一解決窒礙，達成訓練時數與目標，同時擔負海上監偵戰備任務；而後，亦因其較岸基雷達更能掌握海上狀態，而奉國防部指示移編海軍。

筆者於其粉絲頁詢問，黃先生貼出一張維基百科截圖，叫我去看成軍前（100年）的失事紀錄…而後更刪除相關者留言。公開撰文批評卻無量容人指正，無法提出依據，更或刪文龜縮不理，所謂「軍事作家」，專業何在？

（作者為陸軍軍官，具管理無人機五年以上經歷）

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