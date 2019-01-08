自由廣場》不是兩千億，是六兆！

非洲豬瘟應以國際生化經濟戰應對

◎ 黃琮琪

二○一八年中國非洲豬瘟從肉製品與廚餘迅速往外蔓延已經成為事實，而各種形式的跨境傳播如同生化戰爭，已難以一般防疫架構防杜，一旦生化防疫出現漏洞，臺灣養豬產業可不是一年損失二千億元就能止血，如果卅年無法恢復養豬，養豬產業損失可能高達六兆新台幣，政府現有政策能對得起國人嗎？

台灣養豬產業一直沒有全面高度科技化以及全面產業現代化，此情此景只能歸功於政府長期體諒豬農資本困境以及刻意容忍豬農極盡降低成本的飼養方式，用以支持中小規模養豬戶的生存空間。可是，國際化競爭趨勢之下，包含養豬的台灣畜牧業可以延續低成本求生存模式發展嗎？本人認為政府長期未能統合國家資源同時注重國際競爭、農業競爭力、民生健康、農業永續發展。如果政府願意提撥農業基礎產業發展基金，掌握與滿足民生需求，實在是宇宙超級值得的手段，為何不被高度重視呢？

台灣養豬產業一旦崩盤，食品物價震盪在所難免，長期導致農民與消費者一定受害，國家經濟發展受限也無可倖免，實應未雨綢繆。使用傳統防疫手段應付本次全球非洲豬瘟蔓延，無異於自取滅亡。主管單位難道無法理解面對非洲豬瘟蔓延的攻擊，應該啟動國際生化攻擊的防杜規格，才能提高未來國家經濟永續生存的機會嗎？

（作者為中興大學應用經濟學系教授）

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