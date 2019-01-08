自由廣場》夢見百年後的中國

◎ 陳思元

公元2119年，歲次己卯年正月初一，大元帝國復國第70週年，元軍最高統帥巴特圖汗再次對北京當局喊話，「蒙、滿、漢、回、藏五族自古密不可分，中原地區為大元之固有疆域，且就地理位置而言，『蒙古』才是歐亞大陸真正的『中』央之『國』，希望北京政府以民族大義和國家統一為念，勿再宣揚一蒙一中，不要自絕於祖宗、自絕於『中國』的復興之外」。北京政府回應：「草原南北兩地之交流應秉持互敬互惠之原則，請蒙方勿再傷害兩地人民之感情。」

時間撥回七十年前，公元2049年，蒙古國於聯合國大會上宣布恢復其舊稱，復國號「大元」。「大元國」因在額爾登特城下方三百公尺處發現蘊藏量極大的銻礦層，銻是極貴重的軍事金屬，為發展航太科技與太空導彈的核心材料，經過大規模開採與應用，在21世紀末已成為世界經濟及軍事大國，綜合國力超越美國。憑藉著其強大的實力與「大哉乾元」、「光復中國」的使命，大元帝國逐漸「收回」了13世紀橫跨歐亞的四大汗國領土，連戰鬥民族俄羅斯也歸順了「朝廷」。22世紀起，大元以「歐亞中國」自居，劍鋒已直指故大元朝舊都所在的中原地區。

面對再次崛起的蒙元帝國，北京政府因民間對其經濟上的重度依賴，且軍事上確實技不如人，只能低調處理。更有甚者，其國內部分「愛國」藝人、政治人物、商人買辦等，因自身利益而與元帝國上下沆瀣一氣，以恢復「祖國」、重返「元朝榮耀」為號召，分化民心士氣。面對如此蠻橫的挑釁，北京當局只能一再呼籲：「所謂『中國』一詞只是地理概念，『中國』各朝各代所轄之範圍皆不相同，從無固有疆域，且中、蒙已分治多年，請蒙方勿再以所謂『中國一點都不能少』之名，行侵略兼併之實。」

而此時元軍的太空航艦正恣意在北京正上方101公里處盤旋，元軍宣稱卡門線（Kármán line）外為太空範疇，無國際法之適用……

公元2019年歲次己亥年元旦寅時，驚醒，心顫膽慄，原來所謂的民族復興與固有疆域之說，每個「朝代」都可以因為政治需要而有不同的「創意」。歷史無法假設，卻總是驚人的相似…

（作者為土木技師，桃園市民）

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