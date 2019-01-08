自由廣場》台灣未曾是中國的一部分，哪來「統一」？

◎ 黃天麟

二○一九年元旦蔡英文總統發表新年談話，列舉「四個必須」與「三道防護網」，習近平次日提五點「和平統一」，探索「一國兩制的台灣方案」，總統立即回應「絕不接受一國兩制」，強調「這是台灣共識」。

蔡總統的堅定，獲得全民的讚許，但同時中共也做出最尖銳的反應痛批是「赤裸裸兩國論」，兩岸關係將來必急速惡化，必須嚴陣以待。本文將習近平之陰謀及對台之挑戰，補充說明提醒國人。

一、習近平統一談判的呼籲，國際媒體都以顯著標題報導。雖然國際媒體對「武統」不表贊同，但陳述間，也掉進中國長期以來所設定的「一個中國原則，台灣是中國一部分」的陷阱。宛然他們都接受中國的一中主張，這一點中國仍然是得了分。台灣方面之反對也只說「不符合台灣民意」、「不接受一國兩制是台灣共識」，並未明確駁斥中國武統主張的合法性與正當性，顯然是美中不足的地方。

事實是「台灣不是中國的一部分」。中華民國接收清朝版圖時台灣是日本的領土，此與當時海參崴是俄國領土是一樣的歷史事實。而1971年聯合國決議文所陳述的中華人民共和國接替中華民國，亦未包括台灣在內，因舊金山和約及中日和約均未提到台灣的主權歸屬（註：這是簽訂時的特意安排）。顯然台灣主權屬於台灣，中華民國雖在1945年就治理台灣，但不擁有台灣主權。現在台灣的致命傷是台灣的現政府自己認「中華民國擁有台灣主權」，給予中國「一個中國」主張強力的合理性與合法性。

歪理講了千次就會成為真理，所以台灣現在的當務之急，是如何向全球表明「中共未享有台灣主權」。這絕對需要更高的智慧與勇氣。

二、以「一國兩制的台灣方案」進行「民主協商」的說法，顯然是北京為主來「協商」台灣各黨派、各界人士的框架設定。雖然蔡總統在「四個必須」強調必須是政府或政府所授權的公權力機構方得參與，但北京如採各個擊破方式選擇台灣趨統團體進行協商，政府有何法律或辦法阻止？政府敢於繩之以法嗎？或只否定其合法性？國安單位對此活生生的滲透統戰須有充分之準備（如反統戰法）。

三、蔡總統在「三道防護網」中強調「民主防護網」，顯然已注意到危機之所在，但若鑑於過去處理「居住證」及「外航改標」之和稀泥態度，將來之「防護網」會不會成為文青式的美麗辭藻，國人實在難以放心。期待總統能如總統在九合一選後所言「要做一個不一樣的總統」展現出更高智慧與勇氣。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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