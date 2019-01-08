自由廣場》為小英說句話

◎ 蕭嘉弘

總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、總統府資政吳澧培、中研院前院長李遠哲四位獨派大老，日前登報發表公開信，呼籲蔡英文總統不要參選連任。公開信中主要指蔡總統的人格特質，並說不是一天兩天可改變。那何不看看小英溫和的承擔力量，在2008年5月21日民進黨最困頓時接下黨主席重責大任？再反問：人格特質豈會因一、二年就改變，我們就該棄之如敝屣？

很少人是先準備好、練習好當總統，才被選上當總統的。再說，去年底九合一選後，國民黨時代機車新車需花費八千加裝ABS政策之所以髮夾彎暫緩，不就是台灣民粹當道下快速的「小英的改變」？以避免立意佳的政策引發民怨，重蹈傷民眾荷包和觀感，流失選票；這不就是顧好本土政權？

這四位獨派大老信中說東指西，最不滿卻沒說的，應該是蔡英文在台灣主權議題上的「維持現狀」。但台獨最好悄悄做、慢慢做，不適合在第一任期中敲鑼打鼓的推動，這大家心知肚明，連賴神都說自己是「務實的」台獨工作者。

放眼政壇，有誰能比小英更適合代表綠營出馬角逐總統？常被點名的賴清德，還在當閣揆歷練，未來也可能搭配競選副總統的安排。這封公開信如同刀口向內，傷士氣更傷團結。國民黨在上屆總統大選經朱立倫的「換柱風波」，元氣大傷，難道綠營也要啟動可能的「換英風暴」？自我難堪地打破先前扁馬都競選連任先例？

當今外患進逼，不如與蔡總統一起挺過選舉考驗，並多溝通、期待小英別再有類如「維持現狀」的言論甚至就職演說，讓她在第二任時發揮「新台灣共識」精神，也做一位少說多做的「務實台獨工作者」，與美日等民主聯盟抵禦共產中國的邪惡魔爪。

（作者為兼職導遊，台灣大學國發所研究生）

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