自由廣場》感謝四位大老的勇氣

◎ 陳唐山

彭明敏四位大老請蔡總統放棄連任的聲明一出，引起輿論回響和綠營內部的陣陣漣漪，甚至出現指責大老破壞團結的聲音，眼見論點分歧，做為長年追求主權獨立的黑名單世代，總覺得有些話不吐不快。

很清楚，四位大老和蔡總統都有愛台灣的同理心，大老們藉由過去的經驗測量未來的發展，指出台灣正面臨主權失守的危機，因為忘記歷史就無法面向未來；他們當然希望大家要團結，這也是無庸置疑的。

三年前，就是大家團結，選了民進黨的蔡英文擔任總統，更選了過半數的立法委員，讓民進黨掌握台灣政權，進而鞏固台灣的主權。但是，台灣的國情迥異於美國和日本，美日的政權隨著百姓的選擇可以輪替，不會影響他們的主權。台灣不然，一旦施政乏術，民進黨被親中國的政黨取代，咱的主權就沒了。簡單講，施政成績的良窳會影響台灣的主權。

經過這次選舉，民進黨徹底失敗，百姓想了解原因，當權者更應該全盤檢討。我們都同意不能分裂，要團結，可是選舉結果顯示我們過去的團結被分裂了，為什麼？難道民進黨內部都沒有問題嗎？

大老有資政的頭銜，資政有責任針對大政方針提出看法，況且我們面對的是從未改變侵台野心的中國，若有改變，可能是經過這次選舉發揮所謂的和平浸透模式來取代武力犯台的模式；所以未來一年，民進黨如何讓施政滿意度達成選民期待，從而鞏固政權、穩住主權，坦白說，這個責任不在百姓！

大老們的用心再清楚不過了，過去三年我們很團結，更無所謂分裂意圖，如果有雜音，恐怕是高層府院黨之間的摩擦，因為意見的分裂，導致政策的減分。大老們的意見很清楚，總統的任期是四年，他們不是要拉下總統，而是希望一位能贏得選舉、穩住台灣主權的人代表民進黨爭取大位，就是因為中國打壓台灣的力道益趨嚴厲，所以未來幾年，台灣就更需要一位能抵禦侵略的總統。

（作者為前總統府秘書長）

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