自由廣場》我一直都好佩服台灣人，而香港···

◎ 溫仲然

時代會變，但歷史總是重複。你我曾經認為，當年台灣所發生的報禁、黨禁，甚至戒嚴令，絕對不會於香港發生，但遺憾的是原來事不如此，可能只是用另一種方式出現，但本質如出一轍，為的是限制國民自由，以鞏固專權。

讀台灣近代史，都知台灣曾經歷過威權時代，當時的國民黨政府為鞏固權力，令政權可以千秋萬世，故實施報禁、黨禁，甚至戒嚴令，以限制國民應有的自由。期間亦發生「美麗島事件」，有台灣人因此而犧牲自己的生命。筆者一直都好佩服台灣人可以不惜代價，為應有的自由及權利爭取發聲，以換取今日自由的國度。

反之，看今日的香港，自九七年後，港人應有的權利逐漸被剝削，近年甚至無理粗暴地剝削港人的參選權。你可能會說，雖則如此，但與當年台灣實施戒嚴的時代，仍有很大分別，至少香港人還有遊行集會的自由，並受「基本法」所保障。無錯，港人的自由仍與當年的台灣人有很大分別，但你我都難保何時連「基本法」所賦予的其他自由都會瞬間消失，尤其當結社自由瞬間以國家安全為由「被剝奪」。

「基本法」明文保障港人的結社自由，但今日的香港政府竟然會以國家安全凌駕結社自由，用一條原本只針對三合會社團的條例，令港人的結社自由被無理剝奪。今日你可以說香港民族黨違反國家安全，明天就可以說所有民主黨派違反國家安全，那其實與「黨禁」有何分別？客觀而言，港府近年常以「港獨」為理由，取締不少新興政團及自決派人士，其實說到底，這只是一個偽議題，港府將異見人士冠上「港獨」的帽子，並加以炒作，其實只是將異見人士完全噤聲。對筆者而言，絕對是另一種白色恐怖，其目的就是要把「民主自決」消滅於萌芽狀態。

有人又會說，香港仍有第四權，市民的聲音仍有路可抒發，但其實今日的香港，可做到「真理在胸筆在手」的傳媒已少之又少。大部分傳媒因為種種原因而「噤聲」，或小罵大幫忙。筆者認為這只是另一種「柔性」報禁。當大部分的傳媒都為政府粉飾太平，那還是發揮第四權的傳媒嗎？當第四權消失，香港人還有什麼途徑發聲？當香港已有另一種的「報禁」及「黨禁」，那「戒嚴令」還會遠嗎？

（作者為香港青年，自由撰稿人）

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