自由廣場》台灣居民一家親

◎ 林媽利

少數台灣政治人物愛講「兩岸一家親」，但從血緣來說，「台灣居民一家親」才是正確的。

在二次大戰結束前即已居住在台灣島上的台灣人（台灣漢人、閩南人、客家人）可能主要是由平埔族漢化而成的。1624年荷蘭人據台時即已發現有幾百個大大小小的平埔社，分布在台灣西部及北部的海岸及平原地區。且由血緣的研究發現，台灣人的來源是多元的，並不僅只來自東亞，有東北亞、東亞、東南亞及東南亞島嶼，在千年到近萬年之間經過航海來到台灣，也演化發展出許多不見於其他地區之新的、台灣特有的血緣（我認為這才是真正平埔族的血緣）。雖然台灣居民是多元來源，但因為是島嶼而被長期隔離，形成互相相關的居民，所以「台灣居民一家親」才是關鍵，政治人物宜有進一步認識。至於中國大陸，甚至東北亞、中南半島族群等，與台灣人則是有著近親或遠親的關係。

（作者為馬偕醫院榮譽顧問醫師，最新著作《圖解台灣血緣：從基因研究解答台灣族群起源》）

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