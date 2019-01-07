自由廣場》（青年時評）你這樣還想參選總統？

◎ 劉哲瑋

選後宣布角逐總統的朱立倫，六日於臉書表示：

「蔡總統，您不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵，更無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪。九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號。同時也要提醒蔡總統，中華民國是自由民主的社會，民進黨可以有台獨黨綱，賴清德院長可以公然主張台獨，國民黨當然可以堅持九二共識，您無權要求各政黨不要再講九二共識！」

那麼，想請問一下朱立倫先生，臺灣是民主自由的社會，為何國民黨一直禁止臺獨？臺獨不會讓臺灣失去民主自由的生活方式，但「九二共識」會導致臺灣失去民主自由的生活方式，所以我們就該禁止九二共識，這就是防衛／戰鬥性民主（wehrhafte Demokratie/streitbare Demokratie）概念，也是德國禁止納粹標語符號、憲法法院能夠解散違憲政黨的原因，這是為了避免民主自由社會倒退回集權獨裁社會。

而1992年的香港會談，當時中共代表是直接搭火車從香港（英國管理時期）返回中國，留下國民黨的人在場癡癡等待，請問這是什麼共識？被爽約的共識？而在1992年11月6日的《中央日報》上，時任陸委會副主委的馬英九在針對香港會談發表嚴正聲明當中，以「功虧一簣」來形容這次的香港會談，並抨擊中共「明知雙方就有關『一個中國』的表述問題並無交集，卻對外一再揚言雙方已獲得共識」，請問現在的馬英九為何打臉1992年的馬英九？請問國民黨，九二會談存在什麼共識？

而宣布參選總統的朱立倫，在習近平發表《告台灣同胞書》四十週年後，現身中國央視歷史紀錄片「台海紀事」，在片中說「因為從九二共識兩岸可以進行交流、兩岸可以相互走向和平」，請問這又是什麼邏輯？1992年的會談是中共直接搭火車放鳥國民黨，你說這是共識？你給人民主考官這種答覆？你這樣還想參選總統？

這份試卷完全不及格，這件事沒有模糊空間，總統參選人朱立倫絕對要向人民主考官講清楚。

（作者為台灣大學政治所學生，新北市民）

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