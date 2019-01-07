自由廣場》尊敬、支持、不捨

◎ 林健次

第一位95歲，41歲時在蔣家殖民政權下，不受權位利誘、冒著生命的危險寫下「台灣自救運動宣言」，最後走上流亡一途；第二位84歲，為爭取台灣主權獨立、進行國民外交，散盡家財；第三位82歲，諾貝爾化學獎得主，關心台灣社會政治、勇敢走出象牙塔、奉獻生命；第四位89歲，因愛心與憐憫，收留美麗島良心犯，變成蔣家政權階下囚。

他們的共同特點是良心、無私；卻因為寫了「敬請不要參選連任」一文，呼籲蔡英文不要參選連任，結果在民進黨與媒體的運作下，卻變成網路上的全民公敵，成為要犯。

「敬請不要參選連任」重點有三：一，蔡英文的執政下，台灣派已被逼到牆角，非徹底改弦更張不可。請蔡英文放棄競選連任，並落實憲法規定由行政院長全權組閣；二，善用行政、立法權，阻卻中國統戰，遏制裡通敵國。三，「現狀」已證明是不可能「維持」。交好美、日、歐盟等民主國家，才是趨吉避凶之道。

民進黨輿論運作的結果是，該文時間錯誤，親痛仇快。非也。建言的內容批評蔡英文防範中國不夠積極；因此，假如輿論沒被誤導、運作，更能作為蔡英文對中國強硬的後盾與有力宣傳。不幸，時間點反而被蔡政府用來作為轉移焦點的藉口。

蔡總統說：「這個時刻向世界表達台灣人的心聲更重要」，並說她「已回應習近平的談話」。發表聲明太簡單了。假如這也是政績，那請文青當總統不就可以了？四位老人提出、而蔡英文政府一直疏忽的「善用行政、立法權，阻卻中國統戰，遏制裡通敵國」，處理中國對台灣的病毒性侵略與主權的侵蝕，才是攸關台灣存亡的關鍵。發表文字聲明和用心處理這些問題並不衝突。更何況，蔡英文不就是限縮表達人民心聲的公投範圍，禁止民進黨黨公職參加「公投反併吞」集會的主導人嗎？用表達台灣人的心聲來「壓制」心聲被壓制的人，不是顛倒是非嗎？

蔡總統又說：「誰要選、誰不選，不是誰說了算。」四個老人沒有任何政治權位，在權力場上是十足的弱勢；而台灣的各級政治職位中，最有權力要讓誰選，不讓誰選的不就是蔡總統自己嗎？今天四個老人只是提出「敬請不要參選連任」，就獲得蔡英文這種回應，只是證明她已經失去道德與價值的高度而已。

（作者為留美經濟學博士、台灣國際研究學會理事）

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