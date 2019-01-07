自由廣場》民主老前輩，我支持蔡英文

◎ 高珮華

二○一九年一月三日，綠營四大老在報紙刊登半版廣告，呼籲蔡英文不要參選連任，此言行既不符合民主前輩的格局風度，無視當前台灣的國際處境，更對獨派的團結造成分裂與傷害。

筆者幼時嘗聞前總統陳水扁對媒體稱：任內獨立、改國號絕對辦不到。當時怎麼不見四位大老出面撻伐？今天這封公開信除了將敗選責任盡歸小英，卻看不到老前輩提出哪些具體的「錯誤」，且通篇以偏見深重的字眼：野望、姑息、一意孤行等，句句誣指蔡英文貪戀權位。老前輩可曾記得，二○○八年民進黨大敗時，您們各個噤聲、隱於幕後；一個貪權的人，會去做大敗的民進黨黨主席嗎？您們這樣叫作謙卑的呼請？

四位老前輩此舉，您們知道國民黨及中共會如何見獵心喜、黨內同志及支持者會如何親痛仇快嗎？您們知道國際媒體只會認為，台灣人竟然不挺抵抗中國壓力的自家總統嗎？這封公開信，不是長者對後輩沉痛睿智的建言，而是昧於國際情勢的老人，對具有民意領導人懷抱性別偏見，故作姿態地要求家裡「小女孩」閃一邊去！

蔡英文不是民進黨獨派大老的小女孩，蔡英文是台灣人民選出的總統。蔡英文承諾民主自由的台灣，蔡英文為台灣的改革與主體性做出實踐。該閃一邊的，絕對不會是她。

四位老前輩，您們為台灣民主貢獻的心力，筆者從來都懷抱感念和尊敬。但身為獨派大老，捍衛民主台灣的方法，不應是幫台灣人指定總統，而是應該深耕民主自由、宣傳台獨的價值，不是嗎？

台灣獨立，絕非幾個「大人物」搬弄人事就能達到。民主老前輩們，請和我們一起重新學習謙卑，監督蔡英文對管案的後續處置、促轉會的順利運作，以及努力健全台灣民主體質。

我支持蔡英文，我也將繼續監督蔡英文的施政。

（作者為偏鄉教師，南投縣民）

◎ 林懿芬

四位長輩聯名刊登廣告，呼籲蔡英文總統不要參選連任。對台灣未來的憂心，躍然紙上。我覺得不管贊不贊成，都應理性討論，不要亂扣帽子，造成親痛仇快。我自己讀了以後，覺得四位長輩的說法可能有個漏洞，那就是如果請總統交出行政權，退居二線，由新任行政院長全權組閣。那麼假設蔡總統果真退居二線，賴清德也「眾望所歸」代表民進黨參選總統，而且選上了，那麼，未來的賴總統是否也要比照辦理，交出行政權？那我票投賴清德有什麼意義？還不如讓賴清德繼續做行政院長，發揮他的執行力；蔡英文繼續擔任總統，發揮外交長才，以及抵擋中國侵門踏戶的堅強意志力。不知道四位長輩以為如何？

（作者任職金融服務業，新北市民）

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