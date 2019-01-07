自由廣場》新疆維吾爾族的《寒冬》

◎ 黃琬珺

當我們沉浸在跨年的歡樂氣氛的同時，有上百萬的維吾爾人正在「新疆再教育營」裡痛苦無助地哭泣。至目前為止，已有超過二百萬維吾爾人被關進新疆再教育營折磨與洗腦，還傳出當地中、小學生被官員強逼吃豬肉，不從及抗議者更被公安逮捕，甚至被關進存放豬肉的冷凍庫。

維吾爾族主要居住在新疆維吾爾自治區，使用維吾爾語且信奉伊斯蘭教。維吾爾族的宗教信仰與民族身分和中國所謂的漢族不同，這讓中國相當敏感。習近平上台後，對新疆打壓愈來愈嚴厲，並於二○一四年推動「新疆再教育營」，用來箝制維吾爾人的言論與限制人身自由，可說是一種迫害人權的集中營。

據媒體《寒冬》（Bitter Winter）報導，自二○一八年八月以來，旗下至少四十五名中國撰稿人，因採訪中共迫害宗教自由、侵害人權等議題，遭中國政府逮捕，被關進「法制教育中心」。再者，根據無國界記者組織（RSF）的消息，中國政府目前至少拘押六十名記者，且實際的失蹤記者人數可能更多。一名已獲釋的中國撰稿人透露，中國審訊人員在審訊期間叫囂「共產黨要想整死你，就像是捏死一隻螞蟻一樣」。由此可知，被關押的這些撰稿人與記者受虐的程度。以習近平的軍人背景，以及態度之強硬，現實而言，國際社會要介入新疆人權問題並非易事。

「新疆再教育營」是非常嚴重的人權問題，我們應該要以更悲憐的心來關懷這問題。以一名《寒冬》撰稿人的話做結論：「因為中共逼迫宗教信仰、踐踏人權的事實，應該讓世人知道，應該受到譴責和制止。」

（作者為台灣師大政治所法學博士，作家）

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