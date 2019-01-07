自由共和國》居隱／從匱乏經濟學看社工專業困境

居隱／社工師

為減少高危機案件，以減少社工工作量，我曾發表《社工，預防重於補救》作品，建議社工界以多種方式投入預防工作，結果被不少社工嗆：現有工作都做不完，哪有閒搞這個？不切實際！

當時我覺得很難理解，因為從長遠來看，透過預防工作從根本減少案量，不就可改善社工過勞問題？直到閱讀《匱乏經濟學》一書，才理解其中原因。

先說明此書提到的關鍵字：認知頻寬稅負、隧道效應。認知頻寬稅負指處理、思考、擔心某項事務而佔據心力程度；隧道效應指因內外在資源有限，只得專注特定事務，而沒心力顧及其他事，可能因此漏掉一些小細節、做必要處置，造成更大問題。

以此對照現有第一線直接服務社工工作，面對服務對象多，但服務對象本身進展情況緩慢、外在社福資源有限，不一定能順利結案，加上法規、補助、標案常規定服務量及訪視頻率標準，須在時限內密集訪視服務，也要整理服務紀錄、參加督導會議、準備評鑑資料，常得為此加班。

在官方單位工作的社工，還要處理議員關說、民眾投訴案件；在民間單位工作的社工，除要準備補助申請及核銷，更要擔心如沒得到補助就沒工作，佔據不少心力。

只是受限經費、法規跟其他因素，增加社工人力並確保工作穩定不易，在這情況下要社工投入預防工作？沒過勞死就不錯了！

我對此請教東吳大學社工系李明政教授意見，教授認為預防工作很重要，在考量實務限制，建議引入外部資源支持。因此我期待外界這樣協助，改善社工因心力及資源匱乏，造成的專業發展困境：

一、穩住社工人力、簡化工作內容：像是拉長補助及標案期程，讓社工不怕失業安心工作；簡化行政作業表單，讓社工有更多時間專心提供服務；整合各資訊系統連線，方便社工盤點社福資源、調查服務對象使用情形，減少不必要的資源重複投入。

二、培養有意願的社工投入預防工作：有些社工不想從事第一線直接服務，或個人特質不太適合，或想嘗試調整職涯、開發多樣收入來源，可透過在職教育，培養從事預防工作所需技能。

三、引進其他資源：像是有社工建議，宣導工作讓專業的來，我認為在遵守專業倫理、了解社工工作內容前提下，請媒體、文創工作者協助是個好方式。

另外看教育單位主管各地區家庭教育中心，只有部分積極在大眾媒體宣導所提供服務，民眾不一定知道，如能改善宣導方式吸引民眾使用，改善家庭關係進而減少相關問題，社工就不會接獲那麼多通報案了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/