自由共和國》林保華／習近平敗年

林保華／時事評論員

送舊迎新，中國獨裁者習近平特別忙碌。有別於過去只要在元旦向國內外發表一次新年賀詞，這次卻分為兩次，一次是二○一八年十二月三十一日，一次是二○一九年一月二日；前者針對國內同胞，後者針對國外台灣的《告台灣同胞書》。

「告書」除了遵循祖例，更是目前他處於困境時轉移焦點的手段。也由於是權宜手段，所以完全沒有對台灣做出認真的研究，只是遵循祖例的拉攏與恐嚇相結合，唯二不同的是縮小「九二共識」為「一個中國」與討論台版「一國兩制」，這種完全脫離台灣地氣的做法，只能說是「陝驢技窮」，引發台灣人更多的反感與香港人的嘲諷。

在新的一年，習近平的工作重點其實是如何解救自己而不是台灣的事務，因為台灣問題囊括在中美關係中，不可能單獨處理。而目前習近平要解決的困境，也是去年年尾他最著力的地方有兩點，一是國內的經濟問題，二是高層的團結問題。

由於過去中國發佈的經濟數據有許多造假，誤導了許多外國機構，尤其是台灣的「大中華膠」，後者更是大膽西進、猛存人民幣與投資中國股票而受到慘重損失。去年十二月十六日，中國人民大學國際貨幣研究所副所長向松祚更警示，中國經濟成長率若不是負成長也只有一．六七％，向教授表明這是重要研究機構根據國家統計局發佈的數據測算出來的。對這個震撼性消息，台灣親中媒體雖然遵旨「習禁評」，在中國網路卻廣為流傳屢禁不止。更奇妙的是如此妄議中央，習近平卻沒有把他抓進大牢，可見他講的不但是事實，而且背後有一股政治力量在支持。

在去年底中央財經工作會議以前的十二月十三日，北京召開了政治局會議規劃今年任務，提出了「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，向教授說，還要增加「穩儲備、穩匯率、穩樓價」。向教授還指出去年年初要取消私有制，使處境本來困難的中小企業成片倒下，去年上半年的數字是約五百萬家倒閉，迫使習近平的「國進民退」政策急轉彎，然而已經難以挽回。即令中共一向「抓大放小」的國營企業，去年秋天也爆出渤海鋼鐵集團破產重組的消息，涉及近二千億人民幣債務，天津金融機構集體淪陷。

這些必然引發失業人數大增，所以當局把「穩就業」放在第一位。然而中國沒有把龐大農民工算在失業人數裡來掩耳盜鈴。今年離開春節還有較長時間，許多企業已經放無薪假，數億人口移動的「春運」已經在日前的大雪中提前開始了。

面對中國經濟的困境，向教授不點名批評當局針對美國的貿易戰所宣揚的「小打小勝，中打中勝，大打大勝」的謬論是雪上加霜。因為它勢必加速中國經濟危機的爆發。所以現在中美貿易談判中國百般討好美國，美國如何買帳已經是另一個問題了。

可見中國經濟問題的嚴重超乎外界想像。以前的「穩定壓倒一切」主要是政治上的，如今卻是經濟上的，因為經濟是基礎，經濟基礎鬆動，上層建築勢必倒塌。

習近平的極左路線引發黨內的反彈，包括原來稱兄道弟的紅二代，有代表性的是鄧小平長子鄧樸方與前國家主席劉少奇兒子劉源都出來發話了，因為習近平否定了鄧小平路線而自創「習近平思想」回到毛澤東路線，還把老爸習仲勳抬到鄧小平頭上，從而危及他們的紅色江山。

習近平為了安撫他們，避免自己孤立，也是去年十二月十三日的政治局會議上，宣佈「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利」，顯然暗示排除今年繼續用反腐敗來打擊異己。但是唯恐人家不明白這個暗示，還宣稱「要有力削減存量、有效遏制增量，鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利」。把還沒有處理的貪官污吏當作貨物的「存量」來削減，不再多抓人叫作「遏制增量」，還把它叫作「創新紀檢監察體制機制」，真是讓人絕倒。

由此可見要調和黨內派系來鞏固自己的地位非常的明顯。可以說，習近平在稱帝後不但沒有加強他的獨裁權力，反而因為他的愚蠢與亂搞而失去一些權力。某種程度上，他已經成為維持中共表面團結的神主牌。然而一旦他不服氣而要繼續蠢動，或者美國的改革壓力繼續增加而習近平仍然堅持其揚言的「不該改的、不能改的堅決不改」，以及不斷顯示對美國的敵意，那麼就不排除中共高層出現政變的可能。

因此可以說，去年不但是習近平的「敗年」，今年也難脫他的「敗年」，把台灣當作他的救命稻草簡直非常可笑。

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