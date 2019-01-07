自由共和國》蕭新煌／看蔡習「對話」

蔡英文總統在元旦談話搶先「告中國習近平書」(資料照)

蕭新煌／總統府資政

習近平拋出的「習五條」卻完全不具全球和平締造用心，仍死守「內戰」心態（法新社檔案照）

蔡英文總統在元旦談話搶先「告中國習近平書」，讓習錯失先機，也使得他的「告台灣同胞書」（一月二日）處在被動地位，更讓小英總統不必再回答中國考卷。現在，反而是北京必須更「得體地」填一填、答一答台北出的考題，而非憑對台辦的一句「大放厥詞」就能說服台灣國民，或是讓自由民主世界聽得進去。

從一月一日到一月二日的兩天兩岸過招，又再次讓全世界深深體會，真正的「麻煩製造者」是中國，而不是台灣。道理很簡單，對崇尚自由民主的全球主流思潮來說，中國與台灣的爭端早已脫離七十年前的「內戰」格局，而是屬於區域，甚至國際爭議的本質。既然是如此，台灣在二○一九年之始率先開出解決爭端的「四個必須條件」，亦即一、 相互正視彼此的政治存在；二、尊重台灣的自由民主；三、以和平對等原則來處理歧異；四、政府對政府雙邊對談。在國際社會看來，理應合情合理。

但是中國的習近平在第二天拋出的「習五條」，卻完全不具全球和平締造用心，仍死守「內戰」心態，所提的「歷史遺留創傷」、「一中原則」、「一國兩制」、「中國人不打中國人」、「不承諾放棄武力」、「中國人的事由中國人自己決定」和「兩岸同胞心靈契合」，不是老調重彈，空洞無實，就是口是心非、不攻自破，甚至是口蜜腹劍、笑裡藏刀。

尤其是習所提的兩岸各政黨、各界推舉代表人士，就政治問題與和平統一進程進行對話溝通和民主協商，更是令人匪夷所思。因為它所謂的「對話」、「溝通」和「民主協商」，卻有三個先決條件：一中原則、九二共識和反對台獨。有了這三個具高度排斥性的條件，還能寄望什麼對話、溝通和協商嗎？反民主的中國政府懂什麼「民主」？對統戰鬥爭起家的中共來說，「協商」不過是「欺敵」的另一說詞。

或許在親中媒體眼中，小英總統的「四必須」和「三防護」是「敵對」的講話，並無建構兩岸友善對話的意圖，這又是典型的「罵自己人給敵人看」的失智回應。這些媒體真的相信中共曾有過一絲絲對台灣的「善意」嗎？更令人好笑的是習竟然以「心靈契合」來期許台灣人民。蔡總統很直白地批評，「豬瘟疫情不通報」、「施壓國際企業塗改台灣名稱」、「買走台灣邦交國」、「軍機、軍艦繞台」，怎麼可能帶給台灣人民心靈契合？我深表同意。

小英總統對習近平的回應，直截了當地說出民主台灣的立場和底線。一是絕不接受北京定義下，消滅台灣國格的「九二共識」，二是絕不接受在香港實驗證實早已破產的「一國兩制」。在我看來，也相當明白地反映了絕大多數台灣民意。

習的北京版「九二共識」也直接打了國民黨一干人的臉，向來中國心中只有「一中」、沒有「各表」。我知、你知、大家都知，唯獨國民黨一些人一再自欺欺人，還說「一中」就是中華民國，中國大陸在此「一中」之內。國民黨對中共的回應一如預期，軟弱無比，看不出來有「護台」和「衛台」的熱情與決心。

至於小英總統仍好意提醒和期待中國要有大國的格局和責任，證諸過去十多年中國對台以及在世界的種種行徑，這恐怕只會是緣木求魚。

最後，我認為蔡習的隔空對話，還是有相當的成分，是各自說給自己的台灣人民和中國人民聽，以分別表明兩個政府的立場。不管如何，我覺得蔡習對話雖仍「對立」，多於「對談」，但總比虛應故事，只想找個膚淺的說辭來讓對方暫時有個下台階，或買個通關密語，要有意義得多。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/