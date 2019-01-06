自由廣場》台灣豬不分藍綠

◎ 秦靖

中國的非洲豬瘟來勢洶洶，台灣政府強力防堵，祭出攜帶疫區豬肉產品入境，初犯開罰新台幣二十萬元，第二次就罰一百萬的重罰。但根據防檢局最新統計，去年十二月十四日至今年一月一日，總共發生一五二起違規事件，罰鍰達九九七萬元。若以產品來源國區分，一五二起違規事件中，高達九十六件、六成以上的比例來自中國。

時間點拉回去年十二月十三日，國民黨立委在立法院質疑農委會濫發國家級的警示簡訊，大義凜然地要政府簡訊不能濫發擾民，應區分等級，否則會像「狼來了」的故事一樣，失去發揮警示作用。短短不到一個月，中國死豬遭丟棄渡海至金門，死豬遭檢驗出非洲豬瘟的病毒，再加上不斷有中國外配或旅客聲稱不知豬瘟疫情，屢屢帶中國豬肉產品闖關台灣，一場豬瘟大戰決戰於台灣本島。

當一位雲林豬農陳述他如何捱過口蹄疫風暴，豬隻從全數遭撲殺到現在擁有一萬一千餘頭豬隻時，那種擔憂非洲豬瘟侵入台灣，心血將全數歸零，恐將沒有再次東山再起的哀戚時，建議小英政府，立即宣布停止金馬小三通的管道，並中止中國包裹寄送台灣，金門與台灣所有連結的交通管道，都應該比照中國檢疫的高標準，嚴懲重罰，全力設下疫情停損點，防豬瘟於台灣本島境外。

兩岸一家親，從ＳＡＲＳ到豬瘟，倒楣的都是無辜的台灣人！台灣人要體認，你我都在台灣這條船上，禍福與共，沒有人可以因為吹捧中國的美好而逃過豬瘟，大啖滷肉飯。

（作者為教育工作者）

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