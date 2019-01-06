自由廣場》一國兩制騙很大

◎ 林鴻達

一國兩制是啥騙局，台灣的鄉親都該清楚。但香港被騙而墜入中共騙局的經過，更是台灣社會最需要了解的歷史。

首先要知道中共首次對香港前途做出的威嚇，並非鄧小平在中英談判期間的「不惜武力收回香港」，而是早在一九五八年，周恩來警告當時剛完成訂立新加坡自治協議、到港出任總督的柏立基爵士，勿試圖使香港走新加坡的路；連同一九六七年隨文革發動的暴動，和後段提到的思想統戰，可見共匪是有周詳的部署和計謀。

進入一九七○年代，香港社會出現延伸自中國歷史科教育所建構之港中關係觀念的「香港的繁盛源自民族恥辱」之想法。這稱為「認中關社」（認識中國、關心社會）的思想，驅使港人逐步認同「回歸」中國是合理的方向。這部份的推手之一，是香港民主黨創黨人司徒華。及後到中英談判前夕，去年去世的中共政協委員劉迺強成立政團「匯點」，趁「認中關社」之勢，藉由鄧小平的改革開放，描繪「中國將有政治進步」的幻想，引導港人認為香港的「回歸」將使中國走向民主，建構出所謂的「民主回歸論」。香港從此墜入騙局。

最諷刺的是，除了劉迺強之外，絕大部份「匯點」的成員在九七後紛紛投入共匪陣營；民主黨在港中矛盾問題上，例如奶粉荒、陸客騷擾社區，都沒站在港人一方。但港人如今只得恨錯難返。

以上歷史對照於當前台灣，當然有很多類似、相同之處。文攻武嚇之事，當然容易察覺而有所防範。老Ｋ一干人等根本在重演當年劉迺強、司徒華等人所幹的事，不過「演技」沒有那麼出色、或是因為有香港的前車之鑑，其實容易被識破，可是剛過去的九合一選舉，綠地變藍天，尤其是韓國瑜、盧秀燕的勝出，反映台灣人民沒對共匪的統戰滲透有任何防範之心，沒意識到危機就在身邊，筆者認為比習近平的惡言更使人擔憂。

如果台灣的鄉親們一如三、四十年前的香港人，疏於防範共匪的統戰滲透，總統蔡英文和政府再強硬也是徒然。台灣這國家不止屬於蔡總統一個人，或民進黨，而是兩千三百萬人的，要抵抗共匪的一切，必須全民同心協力，以免「城堡從裡面打破」的危機成真。

（作者為香港時事評論員）

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