自由廣場》當極權想要統治民主…

◎ 劉威良

習近平的告台灣同胞書，原是一篇普通的統戰文，但在蔡總統明快、堅決地回應不接受九二共識與一國兩制，得到台灣全國人民的讚賞。

許多在海外的中國人，見到台灣人總是有意無意地談一下台灣問題。而他們的台灣問題，很簡單地，就是現在兩岸關係因為台灣總統立場而呈現的緊張或不緊張，好像這就代表台灣是否要獨立的問題，而這個台灣獨立與否的問題，就常會成為中國人對台灣人不可避免的話題。通常我會告訴他們，台灣地方選舉輸了，不代表我們就要讓出自己的主權，選擇與中國站在一起。地方選舉輸了，要檢討施政，因為改革一定會有利益損失者，我們用選票教訓台灣執政者，不代表支持中國。

中國的內政問題其實比台灣更嚴重，中國遊客來到德國或海外要瘋狂搶買嬰兒奶粉，在德國限制不能買超量的奶粉，就出現專業的竊盜集團偷藥妝店的嬰兒奶粉，一貨櫃一貨櫃的寄回中國，再以數倍價格賣給中國媽媽。

對中國人民來說，問題奶粉大家不敢買，會比台灣主權問題小嗎？同樣的，中國的預防針出事，也使得許多中國人要到台灣施打預防針？一樣情況，中國豬瘟防疫都不願共同合作，還想要告訴台灣人什麼九二共識？

台灣人有什麼想法，好像對中國人來說一點都不重要。許多反共的中國人還會跟你說，他們看到台灣選舉場合的中華民國國旗飄揚就特別興奮，因為那代表堅持的反共象徵，他們更希望可以用反共的「民國」來復興他們中華人民共和國。這些反共者似乎沒有認清，民主制度不是「民國」，也不是國民黨帶來的「民國」所產生的。他們忽略了，民國其實也是威權統治的象徵。中華民國的民主，是推翻民國的政權而產生的！

中國人希望聽到台灣人說是自己是中國人，他們才感到安心合意。但我要這樣說，這個想法其實非常專制，完全不尊重個人意願。有這種思想的人，稱不上有民主的素養。

（作者著有《借鏡德國》）

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