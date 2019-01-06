自由廣場》不要隨統派起舞

◎ 鄭文龍

我們對綠營大老，如彭明敏、李遠哲、高明俊、吳澧培及辜寬敏等人，都要有基本的尊重。

他們都是幾十年來為台灣犧牲奮鬥的前輩。幾十年來前後都有一致性，而且有社會公信力。

如果這種典型台灣的典範，我們都不尊重，我們算什麼台灣人，搞什麼台獨。

我們對台灣的前途或許看法不同，前提是要互相尊重。

就以李遠哲來說。

兩千年時，阿扁要請他來當總統候選人。以當時的情形，李遠哲一定會選上，但是他不要。

兩千年前李登輝也想要找他當行政院長，他也沒有接受。可見他沒什麼權力慾望。

我知道李遠哲是統派的眼中釘。

統派知道李遠哲是台灣最有威望的人。

所以統派如聯合報系等看到李遠哲就會出來圍剿。

他們就是要把台灣的優秀出頭鳥打下去。教改只是一個栽贓的假議題。

這是很多台灣人不知道的處境。

我們都愛台灣，請不要隨著統派起舞，而去任意攻擊這些可敬的台灣前輩。

也不要因為支持的總統候選人不同而去攻擊他們。

意見或有不同，但要有起碼的互相尊重。這才是團結方法。

（作者為律師 ）

◎ 陳啟濃

習近平對台談話，大膽喊出「一國兩制」，引發台灣人同仇敵愾。小英總統也借力使力，指出中共的「九二共識」，就是併吞台灣的「一國兩制」，得到多數台灣人民的肯定與支持。

台灣不可能一直「維持現狀」，維持現狀就是維持國共內戰的延續，會和中國的關係沒完沒了，而且中華民國走不出去，主要還是世界各國只承認「一個中國」。

蔡英文是國際法專家，對於中華民國在國際處境上的困難，比任何人都了解。除了強烈表達不接受中國提出的「一國兩制」，藉此國人難得團結在一起，對於中國野心給予唾棄的時機，更應該提出對台灣的願景，告訴國人，給予方向，台灣的困難，如何突破，讓台灣成為獨立國家的地位，可以走完最後一哩路。如果只當「中華民國」總統，無法讓台灣長久得到國際社會的認同與保護，只有成為「台灣總統」，才能真正抗拒中國的統一野心。

（作者為水里國中校長）

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