社論》刀口上的命運共同體

一月二日習近平為二三五○萬人製作了懶人包，解釋何謂正版九二共識：兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」。所謂的一個中國原則，就是中華人民共和國是中國的唯一合法政府，中華民國已經消滅。（法新社）

去年一一二四選舉結束後，「Google搜尋趨勢」資料顯示，在網路上搜尋九二共識一詞的民眾瞬間飆升，其中高雄市居民搜尋量最多，其次是台中市、台北市、台南市、新北市。九二共識成為網路熱搜名詞，可見很多選民是在不明就裡之下做出投票決定的。僅此一端便可看出，分析選舉結果也不能推論過度。

似乎感受到台灣對九二共識的疑惑，一月二日習近平為二三五○萬人製作了懶人包，解釋何謂正版九二共識：兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」。所謂的一個中國原則，就是中華人民共和國是中國的唯一合法政府，中華民國已經消滅。以往國民黨對九二共識所做的模糊解釋，習近平給了正確檢驗標準的澄清。

對於習近平的懶人包，國民黨要人幾乎個個「逆來順受」，蔡英文總統則大聲回嗆：「我們始終未接受九二共識，北京當局所定義的九二共識就是一個中國、一國兩制，今天對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮。」她重申：台灣絕對不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對一國兩制，而這也是台灣共識。小英硬起來，立即獲得社會大眾的共鳴，加上府院「守護台灣豬」的國安級因應，選後的低迷反而為之一振。

無可避免，小英回嗆引起國台辦發言人反擊：蔡英文的言論完全暴露了兩國論的政治本質，充分說明民進黨當局是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者，台灣人民利益的加害者。其實，美國國務院早已認證，中國收買我國邦交國，才是破壞台海現狀。更諷刺的是，馬英九對習近平講話的回應也指稱：「九二共識」的精神就是「一個中國，各自表述」，無論中共如何表述，我方所指的「一中」就是中華民國。按照國台辦的檢驗標準，馬英九恐怕也在搞「兩個中國」吧。

不過，國台辦不會批馬，因為國民黨是他的次要敵人，等到收拾了民進黨這個主要敵人之後，國民黨的好戲才會上場。民進黨維持中華民國現狀，國民黨則在捍衛中華民國，一塊招牌兩批人馬，但北京默許國民黨在台灣內部「自表」，雖然「在一個中國原則基礎上」，毫無中華民國的空間。然而，民進黨維持中華民國現狀，立刻就被扣上滔天大罪。殊不知，按照國台辦的檢驗標準，大多數台灣人民也是兩國論者。四十年前告台灣同胞，四十年後仍在告台灣同胞，這樣的重複動作不啻印證，台灣與中國便是兩國無誤。共產黨的一中，國民黨的各表，說穿了都是具有新時代中國特色的文字遊戲。

國民兩黨唱雙簧，九二共識圖窮匕見，台灣人民的本質性思考很簡單，民主優先，確保民主才有自由選擇可言。民主，最可貴的是矯正錯誤的功能。永遠保有自由選擇的權利，是台灣人民在民主實踐中的底線。二○○五連胡會，國民黨被九二共識的繩索勒住了，只能眼睜睜看著北京把繩索勒得越來越緊。台灣人民得來不易的選舉公投，一定要小心腳步避免跳進圈套，別把北京的繩索往自己的脖子套，以免民主越來越呼吸困難。

習近平徹底否定中華民國，以「恩威並重」的姿態君臨台灣。而台灣的路徑圖，還在摸索階段，這是對台灣人民判斷力與國際觀的嚴峻考驗。此一矛盾，有賴二三五○萬人辯證超越，找出一個同時滿足內部民主活力與外部國際現實的可行方案。國民兩黨面臨不同的問題，但同樣需要擺脫政治象徵符號，回到台灣共識的場域之內，並尋求國際社會在兩岸關係中發揮槓桿作用，讓自己成為台灣人民可信賴的對象。

多年來，中華民國在哪裡？馬習會，台灣旅行法，台北市世大運，新舊告台灣同胞書，即將來臨的東京奧運，都沒有中華民國。凡此，都是北京對「中華民國論述」的圍剿成果，也造就了習近平對九二共識作出「融台迫統」的新詮釋。台灣二三五○萬人，在這個刀口上是命運共同體，捨同伐異純屬內耗。習近平對台咄咄逼人，小英挺住台灣立場與底線，立刻獲得廣泛共鳴，這是台灣共識的本能體現，也是對一一二四的補充說明。

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