自由廣場》台大傅鐘檄文

◎ 林憲同

「台大校長遴選案」(管案)是可受公評事件。台大人都在共同質疑教育部及台大遴委會：管中閔並不適格出任台大校長。傅鐘爰用鐘聲21響檄吿我全體台大師生暨畢業校友；文曰：

歷史評斷人物，不僅在外在的行為舉措，尤重內心的良知覺醒。檄文要藉兩段歷史故事告訴管中閔先生：

第一段故事：明末大漢奸洪承疇曾在航行經過浙東富春江水面時，寫下一首感懷詩曰：「子為功名隱，我為功名來；羞見先生面，夜半過釣台」。詩中的故事與場景是：東漢嚴光幫助幼年書塾同窗劉秀(漢光武帝)滅莽復國，後來一生隱居浙東富春江，用一支釣竿漁隱終生；後人就稱嚴光隱居處為「釣磯岩」。明末洪承疇引清兵入關，毀滅了大明江山，洪承疇就永遠被歷史編排戲謔稱為「『貳臣傳』的首奸」。洪承疇當年猶且感知羞恥而寫詩自況如是。請問管中閔先生：您在將來的台大歷史定位上，又將會招來一個如何難堪的學界定位與譏諷罵名？第二段故事：三國演義非常震懾人心的故事情節是：孔明陣前罵死王朗。孔明罵人固然是正氣凜然；王朗則也還算知恥而用陣前吐血墬馬死亡，以全名節！中閔先生，如果拿這兩個故事來對比你今日坐困台大校園的四面罵聲；你還能安坐台大校長座位上嗎？

中閔先生是留美博士、中研院院士暨台大教授；馬英九總統遂延攬管中閔先生入閣擔任國發會主委。國發會主委職位是財經名賢俞國華先生出任閣揆以前的行政職位；國家所優遇於中閔先生者，固無人可以出其右矣！但是，如果問問市井街坊人家：「管中閔是誰啊？」「喔！原來就是那個『管爺』」！中閔先生，你留名在台灣社會者，竟然有難堪如是者也！中閔先生：你懂財經；但是，你也很缺錢。試看：你在台大任教職；又同時受聘擔任上市公司的「獨立董事」。中閔先生，就因為你隱匿本項兼職獨董身分而構成「台大校長候選人的『失格爭議』」；連帶也拖累造成蔡明興先生(台灣大哥大董事長)「台大校長遴選委員的『違反迴避義務』」。你們兩個人就是今天構成台大校長遴選程序涉有重大瑕疵的關鍵人物；洵致教育部不予核准台大遴委會的遴選結果(葉俊榮的前後倒逆發文涉嫌構成「瀆職圖利犯罪」，另作他論)。對於所涉以上學術倫理缺陷，你都是驕慢的對全體台大人說：不必說明；也不予置評云云。

中閔先生：你知道嗎？台大校園的精神象徵是：傅鐘。傅斯年校長留下校訓與名言是：「敦品勵學，愛國愛人」；「奉獻這所大學於全宇宙的精神」。傅鐘敲響21响鐘聲就是在召喚「台大魂」；或許因為你沒有經歷學生時代的台大校園生活，傅鐘也就召喚不到你身上的「台大魂」？！台大校長室外，就正好面對著「傅鐘」。請問管中閔先生：你既自許「『爺們』不幹公職了(用語粗俗)」；為何你却堅持「『要幹』台大校長」？你既已涉犯學術倫理缺陷；今後是否還有勇氣推窗外望「傅鐘」？！抑者，你只能學洪承疇的自况詩而每日低吟曰：「因為『羞見傅鐘面』；只敢『夜半逛校園』」？

秋風冬雨，冷暖自知；你是否還適任台大校長？勸請三思！

（作者為律師）

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