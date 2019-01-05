自由廣場》又見綠營內部風暴

◎ 陳茂雄

吳彭高李四人刊登廣告，要總統蔡英文為了救民進黨、救台灣，交出行政權，勿選二○二○年總統。可是在廣告刊登後，立即有挺蔡人士反撲，認為蔡英文正對習近平擺出強硬的態度，四大老就潑冷水。看來綠營不只不會平靜，風暴會越來越大。

在四大老刊登廣告之前，綠營的後院就失火了，藍營反蔡英文是很正常，問題是綠營內部也有一批人反蔡，除了部分人因為對蔡英文的政策不滿而反蔡，多數人都有各自特殊的理由，但都以台灣意識問題為藉口，造成部分獨派人士也跟著反蔡，逼得蔡英文非往深綠靠攏不可。不過讓人質疑的是，綠營為何會內亂？

一則民間故事，滿清統治時代，台灣三年一小反，五年一大反，滿清政府感到迷惑，乃請一位堪輿師來勘查台灣的地理，堪輿師回報，台灣的地理呈現「任征未（台語，意指不會）平，任反未成」的特性，可以不理會。事實上台灣的糾葛不是地理問題，而是移民性格。當年願意冒失去性命危險渡黑水溝來台灣的移民都屬不願意與命運妥協的人，這種不妥協性格容易反政府，可是當叛軍長大後，也一樣會反叛軍領袖，所以反叛很難成功。

中國國民黨政權來台灣屬獨裁殖民統治，妥協性高的人才可能與中國國民黨和睦相處，會反中國國民黨者妥協性往往比較差，看不順眼就會對立，形成反中國國民黨集團後，當勢力薄弱時還可以團結，勢力茁壯之後就會內鬥。事實上，會反中國國民黨就會反民進黨，只要看不順眼。

台灣人留在中國國民黨者都屬妥協性較高者，只有利益之爭，沒有路線之爭，相對的，獨派團體什麼時候平靜過？永遠在內鬥，有同樣的目標，只是陳述方法不一樣，就可引起戰爭，正符合「任征未平，任反未成」的性格，只有綠營垮下來才可能團結，顯然是一個可以共患難，難以同享樂的團體。

經過四大老發出聲明之後，綠營也不可能團結一致，由於妥協性差，誰的話都不會聽，綠營一向的風氣就是只有老大，沒有大老，甚至於各個都是老大，人人一把號，各吹各的調。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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