自由廣場》必須假定中國豬瘟已失控

◎ 黃世澤

一月四日早上金門小坵島再發現豬屍，由於當地無養豬場，相信是來自中國的豬屍。但依水流論，附近不可能有疫區，因此，只能推論中國隱瞞疫情。

中國隱瞞疫情，禍連鄰國，基本上死性不改。二○○三年，就是中國隱瞞被稱作沙斯病毒的新冠狀病毒疫情，香港醫護人員無防護下，要治療一名帶病毒的中國遊客，結果造成香港299人死亡，包括多名醫護人員。其中最應負責，就是當時廣東省委書記，後來官拜人大委員長，大學時於北韓金日成大學留學的張德江。但張德江不只沒道歉，還指中國在抗疫上扶了香港一把，簡直顛倒是非黑白，有不少香港人也是由此開始十分痛恨中國。

筆者相信，這次中國也沒有對台灣老實交代疫情，因此，很多台灣以為沒有問題的地方，其實可能是重災區。行政院長賴清德指示各地要設防疫中心，那是正確作法。如果中國不願老實向世界交代清楚疫況，台灣為了自保，有必要時可能要暫停兩岸小三通，暫停接待中國旅客，所有來自中國的貨物和郵件，必須在指定境外地方先行檢疫，才得送到台灣本島，或金門地區，這樣才有可能徹底杜絕中國把非洲豬瘟病毒帶入台灣本島，意圖摧毀台灣養豬業。

由於中國解放軍一向有超限戰理論，為了擊倒對手，一定不擇手段。因此，台灣也不能太仁慈，堅持攜中國豬肉製品入境的遊客，一律遣返原居住地，以及五年內不得入境台灣。台灣人的中國配偶堅持攜豬肉製品，立即取消居留資格，遣返中國。如果有個別傳媒或政客，還替中國講好話，應研究現行國家安全法有沒有空間，可以將這類違反公共衛生和安全的妖論加以處理。

（作者為居德英籍時事評論員）

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